Адвокат Трампа рассказал, почему он отменил визит на Украину

Джулиани полагает, что может столкнуться с «группой людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях — врагами Соединенных Штатов» если поедет на Украину.

«Я слышал от двух очень надежных людей, что [избранный президент Украины Владимир] Зеленский окружен людьми, которые являются врагами Трампа, и людьми, которые вовлечены в коррупционные схемы», — сказал адвокат.

Джулиани заявил, что его решение не имеет ничего общего с предстоящими в 2020 году президентскими выборами в США, передает НСН.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Джулиани собирается «в ближайшие дни» посетить Киев, чтобы встретиться с Зеленским и убедить новые украинские власти провести расследование, результаты которого могли бы быть полезны Трампу. Сообщалось, что это расследование якобы «может раскрыть информацию по двум вопросам, представляющим огромный интерес» для американского президента.

Одна из тем, по данным СМИ, касается расследования специального прокурора США Роберта Мюллера относительно «вмешательства» РФ в американские выборы 2016 года, передает ФАН.

Другой вопрос относится к участию Хантера Байдена, сына экс-президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена , в деятельности газовой компании Burisma Holdings, конечным бенефициаром которой, по данным украинских СМИ, является миллиардер Николай Злочевский.

В 2016 году президент Украины Петр Порошенко отправил в отставку генпрокурора Виктора Шокина, который занимался расследованием по этому делу. Хантер Байден был одним из членов правления Burisma Holdings. В январе его отец рассказал, что потребовал от Киева уволить генпрокурора, в противном случае Украина не получит кредитные гарантии на $1 млрд Через шесть часов после звонка Джо Байдена Шокин был уволен.

В начале апреля The Hill со ссылкой на украинских чиновников сообщило, что Хантер Байден получал от Burisma миллионы долларов в то время, когда его отец был спецпредставителем США по Украине.

Отчеты американских банков, оказавшиеся в распоряжении издания, показали, что суммы переводов достигали или превышали $166 тыс. в месяц. Как рассказал Виктор Шокин, он собирался допросить членов правления Burisma, в том числе Байдена-младшего.

В этой связи сенатор-демократ Элизабет Уоррен раскритиковала давление Джулиани на Зеленского. «Для личного адвоката президента крайне неэтично посещать официальных лиц из иностранного правительства», — сказала Уоррен. По ее словам, Джулиани должен «просто отступить».

Стоит добавить, что в прошлом месяце Трамп в интервью Fox News заявил, что генпрокурор США Уильям Барр рассматривает «невероятные» и «большие» новые сведения о том, что некие лица из Украины слили порочащую информацию о главе кампании Трампа Поле Манафорте

компромат на Манафорта слили, чтобы помочь в избирательной кампании Хиллари Клинтон , которая на тот момент была кандидатом в президенты США от Демократической партии

«Я бы подумал, что [Барр] захочет это увидеть… Я определенно передам это генеральному прокурору, и мы посмотрим, что он скажет об этом», — сказал Трамп.

Он также напомнил слова Джулиани, который ранее посоветовал американским властям «присматривать за Украиной».

В августе 2016 года сообщалось, что Пол Манафорт, руководитель предвыборного штаба Трампа и экс-советник бывшего президента Украины Виктора Януковича, мог тайно получить $12,7 млн с Украины в период с 2007 по 2012 год — об этом писало издание The New York Times.

Согласно данным антикоррупционного бюро Украины, имя Манафорта 22 раза фигурирует в так называемой «амбарной книге», или черной кассе, в которой содержатся данные о коррупционной деятельности «Партии регионов» Януковича.

Факт получения денег главой штаба Трампа зафиксирован не был. По словам сотрудников организации, подписи получателя в «амбарной книге» могут принадлежать другим людям. Выплаты могли быть частью нелегальной системы, в рамках которой осуществлялось, в числе прочего, спонсирование должностных лиц на выборах.