Пост в Telegram-канале Доренко выставил бот

В Telegram-канале @rasstriga, принадлежавшем покойному Сергею Доренко , накануне появился рекламный пост. В нем читателей призывают подписаться на ряд других каналов.

Редакция "Говорит Москва", которую возглавлял журналист, объяснилась перед аудиторией Сергея Доренко:

"Эта запись была автоматически опубликована с помощью бота по заданному расписанию. Приносим извинения за беспокойство".

Как сообщало "Уралинформбюро", Доренко скончался в Москве на 60-м году жизни. Известный журналист умер во время поездки на своем мотоцикле Triumph Bonneville по Садовому кольцу. Причиной смерти стал разрыв аорты.

Впрочем, появление рекламной записи в канале покойного — не единственная скандальная ситуация, возникшая вокруг имени Доренко после его смерти. В Telegram-канале Baza была опубликована информация о том, что дочери журналиста обратились в полицию. Они требуют запретить его супруге Юлии кремировать тело их отца. По мнению девушек, Юлия могла отравить Сергея, а посредством кремации, якобы, пытается скрыть следы преступления. Дочери просят правоохранителей проверить их подозрения, а также запретить Юлии определять место и время похорон Сергея. Сами девушки настаивают, чтобы отца похоронили в гробу.

Семейная ссора разгорелась в похоронном зале Троекуровского кладбища. В ходе встречи Юлии с дочерьми Доренко — Ксенией и Екатериной — беседа сразу началась на повышенных тонах. Сотрудникам зала даже пришлось вмешаться и разнять ссорящихся женщин. Дочери вызвали на место событий полицию.

На сайте "Говорит Москва" сообщается, что траурная церемония состоится 12 мая 2019 года. Она начнётся в 11.00.