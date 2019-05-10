Зеленский потребовал провести инаугурацию 19 мая

«Я обращаюсь к Верховной раде: на ближайшем заседании назначить дату инаугурации на 19 мая. Этого требую не я, этого требует народ Украины, в интересах которого вы присягали действовать», — цитирует украинского политика РИА «Новости».

Он подчеркнул, что страна нуждается в нормальной работе учреждений, и призвал народных избранников думать о стране, а не о «депутатских ксивах». Он также заявил, что все время до ухода со своего поста проигравший выборы президент Украины Петр Порошенко использует в своих корыстных интересах.

«Это напоминает мне туриста в египетском отеле: завтра домой, чемоданы упакованы, номер убран и нормально воспитанный человек ждет трансфера в аэропорт. Но не Порошенко. Он никак не остановится, тащит полотенца, тапочки и берет все подряд со шведского стола. Я вас очень прошу: сдайте ключ, рассчитайтесь за мини-бар — и вперед! Вам еще таможню и паспортный контроль проходить», — подытожил Зеленский.

штаб Зеленского сохранил втайне уровень представительства США на инаугурации.

Информация о составе делегации является закрытой, заявил советник избранного украинского президента Дмитрий Разумков.

«Это дипломатический протокол. Даже если были или не были такие разговоры, это закрытая информация. Потом она объявляется по дипканалам», — сказал Разумков.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что инаугурацию Зеленского посетит американская делегация самого высокого уровня. Дипломат добавил, что пока неизвестно, кто войдет в ее состав, передает ФАН.

В свою очередь, депутат Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Александр Сугоняко предложил новую дату инаугурации Зеленского. По его мнению, новому главе государства следует вступить в должность 1 июня.

«Провести 1 июня 2019 в 10.00 в зале заседаний Верховной рады Украины торжественное заседание по случаю принесения присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины», — сказано в тексте постановления украинского парламента.

в Киеве намерены запретить Зеленскому проводить инаугурацию 19 мая.

Депутаты «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта» выступили против этой даты. На встрече руководителей фракций Верховной Рады с новоизбранным президентом Украины главы фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов и «Народного фронта» Максим Бурбака отсутствовали.

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович также выступил против этой даты.

«Дата крайне неудачная — это день памяти жертв политических репрессий. Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, поэтому президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью о миллионах жертв репрессий», — заявил историк.

Председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев также против даты, ранее предложенной Зеленским.

«19 мая традиционно является днем памяти жертв политических репрессий. Проводить в этот день инаугурационные торжества и празднества, как минимум, неуместно», — указал дипломат.

Ранее сам Зеленский сообщил, что дата инаугурации будет определена на заседании Верховной рады 14 мая, передает НСН.

«Дата инаугурации будет определена 14 мая на заседании Верховной рады.

Он отметил, что во время встречи в Раде были предложены разные мнения касательно даты инаугурации. Зеленский рассказал, почему предложил провести процедуру его вступления в должность президента Украины именно 19 мая.

«Надо уже работать. У меня тоже есть свой график», — указал он.

Стоит отметить, что в целом в Верховной раде считают, что лучшей датой для инаугурации будет 28 мая. Об этом сообщил глава депутатской группы «Возрождение» Виктор Бондарь. По его словам, эта дата является наиболее комфортной для большинства депутатов. Он также добавил, что депутаты настроены на эту дату, чтобы у Зеленского не было возможности распустить Раду.