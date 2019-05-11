Глава Туркмении объявил выговор вице-премьеру

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов объявил выговор вице-премьеру Бахаргуль Абдыевой за ослабление контроля над деятельностью подчиненных руководителей, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан"

Соответствующее распоряжение глава государства подписал на заседании правительства по видеосвязи. Он заострил внимание вице-премьера, курирующего культуру и СМИ, на ослаблении контроля над деятельностью руководителей этой сферы и снижении уровня требовательности к ним.

"В ряде тех или иных ведомств со стороны руководящих работников часто нарушаются порядок и дисциплина, допускаются различные негативные явления", — сказал глава государства. В этой связи за серьезные недостатки, допущенные в работе, президент объявил председателю Туркменской государственной издательской службы Акмырату Худайбердиеву строгий выговор с последним предупреждением.

Несколько дней назад строгие меры воздействия были приняты президентом в отношении Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии, который также находится в сфере контроля вице-премьера Абдыевой. Так, глава государства уволил за серьезные недостатки в работе директора телерадиоканала "Мирас" (Наследие) Бяшима Атаева, а председателю Государственного комитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии Нурмаммету Гарлыеву объявил строгий выговор с последним предупреждением об исправлении в кратчайший срок допущенных в работе недостатков.