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Глава Туркмении объявил выговор вице-премьеру 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов объявил выговор вице-премьеру Бахаргуль Абдыевой за ослабление контроля над деятельностью подчиненных руководителей, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан"
Соответствующее распоряжение глава государства подписал на заседании правительства по видеосвязи. Он заострил внимание вице-премьера, курирующего культуру и СМИ, на ослаблении контроля над деятельностью руководителей этой сферы и снижении уровня требовательности к ним.
"В ряде тех или иных ведомств со стороны руководящих работников часто нарушаются порядок и дисциплина, допускаются различные негативные явления", — сказал глава государства. В этой связи за серьезные недостатки, допущенные в работе, президент объявил председателю Туркменской государственной издательской службы Акмырату Худайбердиеву строгий выговор с последним предупреждением.
Несколько дней назад строгие меры воздействия были приняты президентом в отношении Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии, который также находится в сфере контроля вице-премьера Абдыевой. Так, глава государства уволил за серьезные недостатки в работе директора телерадиоканала "Мирас" (Наследие) Бяшима Атаева, а председателю Государственного комитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии Нурмаммету Гарлыеву объявил строгий выговор с последним предупреждением об исправлении в кратчайший срок допущенных в работе недостатков.
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Другое , Гурбангулы Бердымухамедов , Туркмения
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