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После смерти Доренко в его семье разгорелся скандал 

Деловая газета «Взгляд» 40 минут назад
Между дочерьми и супругой журналиста Сергея Доренко, который умер 9 мая, возник конфликт из-за формата похорон.
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Дочери Сергея Доренко от первого брака Ксения и Екатерина поспорили с третьей женой журналиста Юлией в похоронном зале Троекуровского кладбища. Девушки хотят, чтобы отца похоронили в гробу, а Юлия настаивает на кремации, передает проект Baza.
В итоге сестры вызвали полицию. Они считают, что жена могла отравить Доренко и якобы теперь пытается скрыть следы. Они также требуют запретить Юлии решать, где, как и когда он будет похоронен.
Ранее в пятницу несколько журналистов поделились своими воспоминаниями о Доренко. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам журналиста.
Прощание с Сергеем Доренко состоится в воскресенье, 12 мая, на Троекуровском кладбище.
Напомним, известный журналист, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко скончался 9 мая в возрасте 59 лет после падения с мотоцикла в центре Москвы.
По официальным данным, причиной смерти стал разрыв аорты.
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Другое , Видео , Общество , Сергей Доренко , Владимир Путин , Радиостанция "Говорит Москва"
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