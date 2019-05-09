В Москве умер журналист Сергей Доренко

Вечером в четверг, 9 мая в Москве скончался журналист Сергей Доренко . Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва», где покойный был главным редактором.

«Главный редактор «Говорит Москва» Сергей Доренко погиб в Москве», — такое сообщение появилось в телеграм-канале СМИ.

По данным источника РИА «Новости», смерть Доренко наступила «в результате естественных причин».

Как сообщает «5 канал», журналист попал в аварию на своем мотоцикле марки Triumph. По информации СМИ, ДТП произошло на Николоямской улице из-за того, что Доренко не справился с управлением. Кроме того, по предварительным данным, он испытал клиническую смерть. Врачи не смогли его спасти.

В то же время ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах сообщает, что погибшему стало плохо во время движения мотоцикла.

«Доренко ехал на мотоцикле по центру города, ему стало плохо с сердцем. Он упал с мотоцикла. Прохожие вызвали скорую, но врачи спасти его не смогли», — передает слова собеседника агентство.

Кроме того, сообщение о ДТП появилось и в телеграм-канале главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова . «Обстоятельства ДТП: В 18 часов 20 минут мотоциклист следовал на мотоцикле Триумф по Садовому кольцу, внутренняя сторона в 3 полосе движения, в районе дома 71 по ул. Земляной вал мотоциклист потерял управление мотоциклом, совершил выезд на встречную полосу и совершил столкновение с бетонным ограждением. Бригада скорой помощи констатировала клиническую смерть мотоциклиста. Умерший мотоциклист Доренко Сергей Леонидович 18.10.1959 года рождения», — говорится в публикации.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил свои соболезнования в связи с произошедшим. «Погиб Сергей Доренко. Талантливый журналист, беспокойный, неравнодушный человек. Сергей любил наш город. Погиб как жил — на крутом вираже. Честно — страшно жалко. Как будто что-то потеряно. Безвозвратно», — написал градоначальник в своем твиттере.

Прокомментировала гибель журналиста и телеведущая Светлана Сорокина . «Я очень давно не общалась с Сергеем, но мы знакомы с начала 90-х, еще с „Вестей“. Мы не пересекались с момента его работы на „Эхо Москвы“. [Он] был из людей, которых трудно забыть, он был очень ярким и своеобразным, и это не имеет отношения к совпадению или не совпадению наших взглядов», — сказала она в беседе с РБК. Она добавила, что, хотя многие «ужасались» его действиям и называли «информационным киллером», его поступки были «безумно яркими».

«Поверить не могу, что так все завершилось», — заключила Сорокина.

Кроме того, изданию дал комментарий и бывший мэр Москвы Юрий Лужков , информацию о финансовом состоянии которого Доренко рассказал всей России в 90-е.

«Доренко — это гений зла, которому еще была предоставлена возможность общаться с громадным количеством людей. У него не было принципов, была злоба, которая направлялась в линию, если это оплачивалось, и это не ограничивалось расправой над Примаковым, надо мной», — заявил Лужков.

В комментарии RT выразил соболезнования в связи с гибелью журналиста телеведущий Владимир Соловьев . «Сергей был очень ярким, необычным человеком. Если угодно, он создал целое направление в журналистике. В 90-е он был на самом гребне», — отметил он.

«Это колоссальная драма для его семьи, близких и слушателей. Доренко — отдельный континент, отдельная планета. Он могучая личность, гигант, который очень рано и трагически ушел», — считает Соловьев, назвав смерть Доренко большой утратой для русской журналистики.

Смерть журналиста прокомментировал и его друг независимый китаевед Бронислав Виногродский . «Умер мой близкий человек. Мне очень жаль. Сергей представлял целую эпоху, она ушла. Он был самым великим радиожурналистом в России. Он был очень необычным и ярким человеком. Я очень его любил», — сказал Виногродский в беседе с RT.

Сергей Доренко был главным редактором радиостанции «Говорит Москва», которая появилась в 2014 году. Он родился в 1959 году в Керчи. Впоследствии он переехал в Москву, где в 1982 году окончил Университет Дружбы народов имени Патриса Лумумбы . Там он получил три квалификации: переводчик с португальского и испанского, а также преподаватель русского, как иностранного языка. Во время учебы он работал при правительственных делегациях в Африке и Латинской Америке. Позднее Доренко отслужил в армии в части особого назначения в качестве военного переводчика.

Сергей Доренко известен прежде всего как телевизионный журналист — в этой сфере он работал с 1985 года. В 1991-м он впервые появился в программе «Вести» в качестве обозревателя. В следующем году он стал ведущим информационной передачи «Время», а спустя еще год — директором службы информации канала ТВ-6.

Он известен своими неоднозначными высказываниями и репортажами, из-за которых неоднократно терял работу. Так, в 90-х его уволили за материал о положении российских военнопленных в Грозном (их существование официально отрицалось Министерством обороны ). Также в 1998 году его уволили из программы «Время» за серию репортажей, сделанных при участии сотрудников ФСБ , которые рассказывали о коммерческой и противоправной деятельности некоторых руководителей ведомства.

Значительную популярность Доренко приобрел в 1999 году как «телекиллер», который показал недвижимость Юрия Лужкова, а также раскрыл его денежное состояние во время выборов в Госдуму . В опубликованном в августе 2018 года интервью Юрию Дудю Доренко признался, что никогда не считал себя «телекиллером» и предпочитает определения «саркастик» и «ироник».

С 2000-х вплоть до своей смерти Сергей Доренко связывал свою жизнь с радио. Сначала он несколько лет работал на радиостанции «Эхо Москвы», затем стал ведущим и главным редактором «Русской службы новостей». Последние пять лет он работал на радио «Говорит Москва».