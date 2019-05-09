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Собчак заявила о роковой случайности смерти Доренко 

Газета.Ru 12 часов назад
Фото: Газета.Ru
Журналист, телеведущая Ксения Собчак выразила мнение, что главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко умер вследствие "роковой случайности". Об этом она заявила в своем Telegram-канале.
"Сейчас будет масса конспирологических версий, но почему-то в данном случае я верю в роковую случайность", — написала Собчак.
Ранее стало известно, что главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко умер после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет.
"Газета.Ru" следит за развитием событий в режиме онлайн.
Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. С октября 1996 по сентябрь 2000 года был ведущим информационных программ "Время" и "Авторская программа Сергея Доренко" на канале ОРТ.
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Другое , Сергей Доренко , Ксения Собчак , Газета.Ru , Первый канал , Радиостанция "Говорит Москва"
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