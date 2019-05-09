Собчак заявила о роковой случайности смерти Доренко

"Сейчас будет масса конспирологических версий, но почему-то в данном случае я верю в роковую случайность", — написала Собчак.

Ранее стало известно, что главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко умер после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет.

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Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. С октября 1996 по сентябрь 2000 года был ведущим информационных программ "Время" и "Авторская программа Сергея Доренко" на канале ОРТ.