Личная жизнь Сергея Доренко: скандальный развод и служебный роман

Все мы, встретив любовь, планируем прожить с любимым человеком всю жизнь и умереть с ним в один день. Но часто Мироздание смеется над нашими планами, заставляя переживать болезненные разрывы. С Сергеем Доренко произошло именно так.

В студенческие годы чувства особенно остры, а гормоны и вовсе на пике. Поэтому совершенно не странно, что еще в стенах университета Дружбы Народов Сергей женился. Счастливой половинкой стала Марина Федоренкова. Вначале брак был безоблачным Девушка всюду следовала за мужем. Она поехала с ним в командировку в Анголу , куда Доренко был распределен для работы переводчиком при Посольстве по вопросам экспорта товаров военного назначения. Оттуда она уехала рожать домой, а он — в армию.

Сергей Доренко. Фото: Инстаграм

Но армия из двух лет превратилась в год: подорванное во время работы в Анголе здоровье стало причиной ранней демобилизации. И как раз в это время родилась вторая дочь Сергея и Марины. Примерно тогда же Сергей понял, что хочет работать на телевидении и ушел с сытных посольских хлебов. Рождение наследника укрепило семью на некоторое время До 1999 года Доренко поработал во множестве нашумевших проектов и дослужился до должности заместителя гендиректора ОРТ. Это было очень кстати, потому что в семье появился третий ребенок — долгожданный сын Прохор. Но к тому времени семейная жизнь Сергея Доренко уже дала существенную трещину.

Не было ли рождение столь позднего ребенка попыткой со стороны Марины Федоренковой сохранить семью — мы уже не узнаем. На некоторое время семейная жизнь в доме Доренко и вправду наладилась, и на достаточно долгий срок. По крайней мере, до 2008 года.

Дочери Варя и Вера. Фото: Инстаграм Разлучницу на работу пригласил сам Доренко В тот год Доренко стал главным редактором на радиостанции «Русская Служба Новостей». Он вел утреннюю программу «Подъем», где, набирая команду для очередного проекта, познакомился с амбициозной молоденькой журналисткой Юлией Силявиной.

Та быстро взяла ситуацию в свои руки и уже в 2010 году родила женатому начальнику дочь. А потом и еще одну. Когда Юлия была беременна первой дочкой, Доренко рассказал обо всем жене, оставил ей и детям все имущество и ушел к любимой женщине на съемную квартиру.

Юлия Силявина. Фото: Инстаграм

Оскорбленная жена не препятствовала его уходу. Конечно, при расставании были и сцены, но они проходили за закрытыми дверями и пара, прожившая вместе 26 лет, с достоинством сумела разойтись, не будучи особо распятой желтой прессой, хоть о разводе и много писали. Зачем бороться за того, кто предал единожды Проблемы начались только тогда, когда Сергей Леонидович решил официально расторгнуть брак, чтобы так же официально заключить другой. Видимо, Марина Аркадьевна еще надеялась, что «седина в бороду» пройдет и муж вернется в семью. Но этого не случилось, и женщина решила бороться.

Борьба ни к чему не привела, насильно мил не будешь. Тогда общественность встала на сторону мужа — ведь он, уходя, оставил жене все, нажитое в браке, не оставив себе ничего. А в браке было нажито немало.

Четыре квартиры только в белорусском Минске, две в Москве, дом в Барвихе и еще дом на Николиной горе — Доренко не прогадал в свое время, вкладываясь в столичную и подмосковную недвижимость. На одной только ренте можно было бы безбедно существовать.

Сергей Доренко. Фото: Инстаграм Марина Аркадьевна отказывалась давать развод Бывшая жена утверждала, что их развели незаконно, что ее не оповестили о времени и месте судебного заседания, что судебные слушания прошли без ее присутствия и участия, и что она требует признать решение о разводе, вынесенное судом, незаконным.

Непонятно, за какой еще раздел имущества боролась Федоренкова, когда Сергей отдал жене не половину, не часть, а полностью все, что у него было. Тем не менее, на своей страничке в соцсети Доренко возмущался тем, что бывшая жена претендует еще и на дом, который он строил для себя и Юлии — это единственное, что у него оставалось к моменту развода.

В очередном суде Федоренкова сняла вопросы недвижимости, но настаивала на взыскании с бывшего мужа алиментов для несовершеннолетнего сына Прохора и для себя. Доренко искренне недоумевал, почему он должен содержать бывшую жену?

Сергей Доренко. Фото: Инстаграм День свадьбы рассчитали по китайской карте судьбы Ба Дзи Скорее всего, Марина понимала, что суды ничего не дадут и просто «пила кровь» бывшему, всячески затягивая судебные дрязги. Она, как и все, знала о том, что Доренко, прислушиваясь к совету друга Бронислава Виноградского, запланировал свадьбу на благоприятный по фэн-шуй день и пыталась сорвать бракосочетание.

Сергей собирался слетать в Гонконг за свадебным платьем для невесты и костюмом для себя. А потом вернуться и сыграть скромную свадьбу с приглашением в ресторан самых близких. Свадьба должна была состояться 16 июля, но на 19 июня была назначена дата апелляционного суда, в котором Марина Аркадьевна требовала вернуть мужа в лоно семьи и признать развод недействительным. У Доренко все получилось так, как они с Юлией и планировали С тех пор и до самой своей смерти 9 мая 2019 года Сергей был счастлив со своими девочками. Конечно, он старался поддерживать отношения и с детьми от первого брака, но простить его, похоже, сумел только сын. Отношения со старшими дочерьми, по слухам, так и оставались натянутыми.

Сергей Доренко с молодой женой Юлией. Фото: Инстаграм

На личных страничках в соцсетях Сергей выкладывал фото с детьми и женой — было видно, что мужчина счастлив, как счастливы и его близкие. Он гордился своим сыном и любил старших дочерей. Он доказал, что любовь может прийти в любом возрасте и изменить все. Главное — позволить себе стать счастливым.

Сергей Доренко ушел, как и жил: стремительно. Его жизнь всегда была насыщена движением, яркими событиями и людьми. Не все люди на его пути были с ним добры. Не у всех он оставил по себе добрую память — правдорубу тяжело всем нравиться. Но он оставил память — это главное.

Портал Teleprogramma.pro выражает соболезнования родным и близким Сергея Леонидовича.