Советский бронеавтомобиль времен ВОВ

В период Второй мировой войны в СССР появилась острая необходимость создать бронированный автомобиль, который сможет помочь Красной армии участвовать в разведывательных и наступательных операциях. Именно такая задача была поставлена перед конструкторами Горьковского автомобильного завода. Работа велась под руководством В. А. Грачёва.

Бронеавтомобиль БА-64 создавался на базе отечественного ГАЗ-64 с использованием чертежей немецких броневиков, которые достались Красной армии в качестве трофеев.

БА-64 имел расширенную колею, что позволило улучшить устойчивость. Для обеспечения безопасности кузов бронеавтомобиля был изготовлен из бронированной стали. Использование этого металла позволило сделать БА-64 пулестойким. Но не смотря на все старания конструкторов ими не была продумана эвакуация экипажа в случае возгорания.

Из недостатков БА-64 стоит отметить недостаточную огневую мощь. Однако чаще бронеавтомобиль выходил из строя из-за неправильной эксплуатации, основной причиной которой является перегрузка заднего моста.

Бронеавтомобиль БА-64 выпускался с 1942 по 1945 года. За это время с конвейера сошло более 9 тысяч машин. Это модель отличалась скоростными характеристиками, манёвренностью и отличной проходимостью. БА-64 эффективно показал себя в штурме городом, боях с авиацией, в десантных и разведывательных операциях.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что бронеавтомобиль БА-64 сыграл огромнейшую роль в победе в Великой Отечественной войне и стал легендарным автомобильным транспортом того времени.