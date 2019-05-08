Названа причина нового ЧП с SSJ-100

Дым и неполадки: в Шереметьеве задержали два «Сухих», в Белгороде — один Bombardier

Шереметьеве был задержан ночной рейс "Аэрофлота" в Ригу. Пассажиры почувствовали в салоне лайнера Sukhoi Superjet 100 запах гари. Перед взлетом к самолету подъехали пожарные машины. Пассажиры были выведены из самолета. Они отправились в Ригу из Москвы на другом Superjet.

В результате пассажиры в латвийскую столицу отправились 8 мая в 1 час 39 минут по Москве, вместо 22 часов 55 минут 7 мая, отмечает телеканал "Москва 24".

Еще один рейс "Аэрофлота" на Superjet был задержан в аэропорту Шереметьева утром 8 мая. Отправку рейса в Минск с 8 часов 35 минут трижды переносили. Последняя дата вылета — это 12 часов 30 минут. Рейс задерживается из-за технических неполадок. Пассажиры полетят на другом Superjet.

Из-за задымления в салоне был задержан на шесть часов ночной авиарейс из Белгорода в Калининград авиакомпании "Руслайн". При выруливании на взлетно-посадочную экипаж Bombardier CRJ200 обнаружил незначительное задымление в задней части салона. Командир воздушного судна принял решение прекратить подготовку к взлету и высадить пассажиров. В Калининград они оправились на предоставленном авиакомпанией резервном самолете.