Названа причина нового ЧП с SSJ-100

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Дым и неполадки: в Шереметьеве задержали два «Сухих», в Белгороде — один Bombardier 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
В Шереметьеве был задержан ночной рейс "Аэрофлота" в Ригу. Пассажиры почувствовали в салоне лайнера Sukhoi Superjet 100 запах гари. Перед взлетом к самолету подъехали пожарные машины. Пассажиры были выведены из самолета. Они отправились в Ригу из Москвы на другом Superjet.
В результате пассажиры в латвийскую столицу отправились 8 мая в 1 час 39 минут по Москве, вместо 22 часов 55 минут 7 мая, отмечает телеканал "Москва 24".
Еще один рейс "Аэрофлота" на Superjet был задержан в аэропорту Шереметьева утром 8 мая. Отправку рейса в Минск с 8 часов 35 минут трижды переносили. Последняя дата вылета — это 12 часов 30 минут. Рейс задерживается из-за технических неполадок. Пассажиры полетят на другом Superjet.
Из-за задымления в салоне был задержан на шесть часов ночной авиарейс из Белгорода в Калининград авиакомпании "Руслайн". При выруливании на взлетно-посадочную экипаж Bombardier CRJ200 обнаружил незначительное задымление в задней части салона. Командир воздушного судна принял решение прекратить подготовку к взлету и высадить пассажиров. В Калининград они оправились на предоставленном авиакомпанией резервном самолете.
При экстренной посадке 5 мая в аэропорту Шереметьево ударился о полосу и загорелся SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот". 41 человек погиб, спастись удалось только 37 пассажирам и членам экипажа. Еще два инцидента с самолетами этого типа произошли в апреле. 27 апреля в Москву из-за разгерметизации вернулся летевший в Волгоград "Сухой", а 26 апреля прервал полет после солкновения с птицей следовавший из Риги в Москву самолет.
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Другое , Сухой , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , Москва24 , Белгород , Москва , Рига
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