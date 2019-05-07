В индустриальную эпоху Атлантика оскудела планктоном

В данном случае предметом интереса и вызванных им анализов была метансульфоновая кислота, известная также по английской аббревиатуре — MSA. Это вещество довольно широко применяется в человеческих технологих, но здесь ее получают искусственно. А в природе MSA вырабатывается почти исключительно морским фитопланктоном, и ее концентрация в воздухе — хороший индикатор того, сколько этого планктона живет в ближайших океанах.

Команда ученых проанализировала 12 кернов, собранных в разных местах Гренландии из скважин глубиной 100 и 200 метров. Часть образцов была собрана предыдущими учеными начиная с 1980 года, но кое-что авторы работы собрали и сами.

Выяснилось, что начиная с середины XIX века и до наших дней среднее содержание MSA в гренландских льдах уменьшилось примерно на 10%. Это, очевидно, должно означать, что продуктивность фитопланктона в Северной Атлантике сократилась на такую-же величину.

Это тревожно, поскольку морской фитопланктон лежит в основании почти всех пищевых цепочек океана. Если его станет заметно меньше, то через некоторое время это скажется на количестве всех остальных водных жителей — от ракообразных, до синего кита.

Авторы исследования полагают, что на наблюденную картину могли влиять как глобальные климатические изменения (потепление), так и региональные изменения течений в Атлантике, вызываемые, правда, тем же потеплением.