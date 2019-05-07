Более ста артснарядов найдены в Щиграх

Курской области. 7 мая региональная служба спасателей приняла звонок об обнаружении боеприпасов времен Великой Отечественной войны в городе Щигры

Там на улице Репина нашли сто тридцать два артиллерийских снаряда — на место обнаружения оперативно направились работники аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.

Неразорвавшиеся боеприпасы времён ВОВ были изъяты и вывезены на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

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фото 46.mchs.gov.ru