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Более ста артснарядов найдены в Щиграх 

КурскТВ 41 минуту назад
7 мая региональная служба спасателей приняла звонок об обнаружении боеприпасов времен Великой Отечественной войны в городе Щигры Курской области.
Там на улице Репина нашли сто тридцать два артиллерийских снаряда — на место обнаружения оперативно направились работники аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.
Неразорвавшиеся боеприпасы времён ВОВ были изъяты и вывезены на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.
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фото 46.mchs.gov.ru
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Другое , Курская Область , Щигры
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