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Шнур ответит за все в Театре мюзикла 

Москва24 42 минуты назад
Фото: Москва24
13 мая в рамках серии встреч "Михаил Швыдкой приглашает" на сцену Московского театра мюзикла выйдет один из самых ярких представителей российской рок-сцены Сергей Шнуров. Бессменный лидер группировки «Ленинград», поэт и музыкант, актер и телеведущий будет разговаривать «за жизнь» с художественным руководителем театра и честно отвечать на вопросы зрителей.
Беседа бывшего министра культуры и еnfant terrible художественной жизни обещает быть интересной. Шнур расскажет обо всем — сколько еще лет жизни он отпускает своему легендарному ансамблю, почему так часто меняет бэк-вокалисток, как он относится к жанру мюзикла в частности и музыкальному театру вообще, о своих личных границах на сцене и в общественном пространстве, переходе из инстаграма в телеграм и о том, зачем ему Первый канал и шоу «Голос».
Перед встречей с фронтменом «Ленинграда» в социальных сетях Театра мюзикла (/teamuz) пройдет конкурс на лучший вопрос Сергею Шнурову. Его автор сможет лично задать вопрос музыканту, а также получит специальный приз от театра.
Не обойдется без сюрпризов: по крайней мере, несколько своих последних стихотворений на встрече со зрителями Сергей Шнуров непременно прочитает.
Билеты доступны по ссылке.
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Комментарии
Другое , Михаил Швыдкой , Сергей Шнуров
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