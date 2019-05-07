Шнур ответит за все в Театре мюзикла

13 мая в рамках серии встреч " Михаил Швыдкой приглашает" на сцену Московского театра мюзикла выйдет один из самых ярких представителей российской рок-сцены Сергей Шнуров . Бессменный лидер группировки «Ленинград», поэт и музыкант, актер и телеведущий будет разговаривать «за жизнь» с художественным руководителем театра и честно отвечать на вопросы зрителей.

Беседа бывшего министра культуры и еnfant terrible художественной жизни обещает быть интересной. Шнур расскажет обо всем — сколько еще лет жизни он отпускает своему легендарному ансамблю, почему так часто меняет бэк-вокалисток, как он относится к жанру мюзикла в частности и музыкальному театру вообще, о своих личных границах на сцене и в общественном пространстве, переходе из инстаграма в телеграм и о том, зачем ему Первый канал и шоу «Голос».

Перед встречей с фронтменом «Ленинграда» в социальных сетях Театра мюзикла (/teamuz) пройдет конкурс на лучший вопрос Сергею Шнурову. Его автор сможет лично задать вопрос музыканту, а также получит специальный приз от театра.

Не обойдется без сюрпризов: по крайней мере, несколько своих последних стихотворений на встрече со зрителями Сергей Шнуров непременно прочитает.

Билеты доступны по ссылке.