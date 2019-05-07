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Десять ударов: почему маршал Соколовский считал сложной Восточно-карпатскую операцию 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Внучка маршала СССР рассказала, что как ее дед оценивал эту операцию, в результате которой началось освобождение Чехословакии.
Ко Дню Победы телеканал Звезда подготовил специальный проект, посвященный событиям Великой Отечественной войны. Он называется «10 ударов» — по числу уникальных освободительных операций 1944 года. Ведущие историки и потомки полководцев выступили в роли главных рассказчиков.
Сегодня речь пойдет о Восточно-карпатской наступательной операции: операции, в результате которой началось освобождение Чехословакии.
«В штаб 1 Украинского фронта, начальником которого тогда был мой дед, прибыли словацкие летчики, и сообщили о том, что началось словацкое восстание», — сообщила Наталья Синюкова, внучка маршала СССР Василия Соколовского.
По мнению Юрия Никифорова, начальника научного отдела Российского военно-исторического общества, Восточно-карпатская операция была в каком-то смысле уникальной, поскольку начало ее и вообще принятие решения о ее проведении было принято в Кремле под влиянием известий о том, что в Словакии готовится национально-освободительное антифашистское восстание.
«В итоге, ставка приняла политическое решение, чтобы поддержать это восстание. Наши войска вынуждено пошли на эту операцию. Она заключалась в том, что войска проходили через Карпаты, и Дуклинский перевал был единственным путем, по которому могли идти наши войска», — сказала внучка маршала СССР.
В итоге Красной армии приходилось прогрызать очень сложную, заранее подготовленную, насыщенную долговременными огневыми точками немецкую и венгерскую обороны в предгорьях Карпат.
В итоге, 6 октября 1944 года, через 2 месяца после начала наступления, советские войска вступили на землю Чехословакии и приступили к ее освобождению.
Как позднее вспоминал Маршал Советского Союза Герой СССР Василий Соколовский в одном из своих трудов, в горных условиях очень тяжело руководить и командовать войсками и проводить такие операции.
По словам внучки маршала, несмотря на то, что операцию должны были провести в течение пяти дней, однако именно переход через горный перевал осложнил действия войск, и операция продлилась почти два месяца.
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