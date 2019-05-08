Запашный встал на защиту пилотов потерпевшего катастрофу в Шереметьево лайнера

Известный дрессировщик Эдгард Запашный в Instagram высказался по поводу авиакатастрофы, которая случилась в аэропорту Шереметьево . В результате инцидента погиб 41 человек.

Как считает Запашный обвинять сейчас во всех смертных грехах пилотов в корне неправильно. Даже если они и совершили какие-то ошибки. По словам дрессировщика, многие ему говорят, что в катастрофе виноваты именно летчики.

Сам же он считает, что диспетчер, который вел рейс, должен был вызвать на взлетно-посадочную полосу пожарных. Он уверен, что специалист должен был понять, что с лайнером что-то не так.

«Неужели пожарных и службы спасения нужно вызывать только по инструкции? Эти службы месяцами не выходят из бокса, потому что ничего плохого не происходит. Неужели диспетчер не может понять, что что-то не так. Ну пускай они проедутся, потом вернутся в боксы, а не теряют драгоценные минуты в дальнейшем», — сказал дрессировщик.

По словам артиста цирка, у них также порой случаются нестандартные ситуации. И приходится действовать не по инструкции.