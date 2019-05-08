Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Запашный встал на защиту пилотов потерпевшего катастрофу в Шереметьево лайнера 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Известный дрессировщик Эдгард Запашный в Instagram высказался по поводу авиакатастрофы, которая случилась в аэропорту Шереметьево. В результате инцидента погиб 41 человек.
Как считает Запашный обвинять сейчас во всех смертных грехах пилотов в корне неправильно. Даже если они и совершили какие-то ошибки. По словам дрессировщика, многие ему говорят, что в катастрофе виноваты именно летчики.
Сам же он считает, что диспетчер, который вел рейс, должен был вызвать на взлетно-посадочную полосу пожарных. Он уверен, что специалист должен был понять, что с лайнером что-то не так.
«Неужели пожарных и службы спасения нужно вызывать только по инструкции? Эти службы месяцами не выходят из бокса, потому что ничего плохого не происходит. Неужели диспетчер не может понять, что что-то не так. Ну пускай они проедутся, потом вернутся в боксы, а не теряют драгоценные минуты в дальнейшем», — сказал дрессировщик.
По словам артиста цирка, у них также порой случаются нестандартные ситуации. И приходится действовать не по инструкции.
«Лучше перестраховаться. Получить выговор, чем вот так терять время и человеческие жизни», — заметил он.
Teleprogramma.pro: последние новости
«По-хорошему не получается»: Самбурская призвала поклонников сдавать билеты на спектакли с ее участием «Я помогала ей замазывать синяки на спине»: крестная дочь Цывиной заявила, что сын избивал актрису Ростовчанка Халимат Айбазова привезла в Россию титул «Красавица Вселенной-2019»
Комментарии
Другое , Авиакатастрофа в Шереметьево , Эдгард Запашный , Аэропорт Шереметьево
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Шереметьево произошло новое ЧП с SSJ-100411
Трагедия на Алтае: Появились новые данные о погибших55
«Я ненавижу Великую Отечественную войну»1615
Эксперт усомнился в подлинности переговоров пилотов SSJ23
Школьница стала порноактрисой и подверглась травле67
Видео
Япония захотела помириться с Россией
Политика Азия
Названы ошибки экипажа сгоревшего SSJ 100
Происшествия Катастрофы
Госпитализирован еще один член экипажа SSJ 100
Происшествия
«С удовольствием»: Европа отменит санкции?
В мире Европа
Эксперт усомнился в подлинности переговоров пилотов SSJ
Происшествия
Трагедия на Алтае: Появились новые данные о погибших
Происшествия
В США показали ледоруб, которым убили Троцкого
В мире США
«Никого не виню»: мать стюарда SSJ сделала заявление
Происшествия Катастрофы
Указ Путина: Украина приготовила «сюрприз» для Кремля
В мире Конфликты
Солистка группы «Серебро» похвасталась видео с прыжками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение