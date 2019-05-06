Отзвук трагедии в Шереметьево: Юлия Проскурякова с семьей не может вернуться из Майами в Москву

Юлия Проскурякова вместе с Игорем Николаевым и дочерью Никой отдыхали в Майами . Звездная семья чудесно провела время в Диснейленде и даже спровоцировала слухи о беременности артистки. Накануне вылета Проскуряковой и Николаева в Москву случилась авиакатастрофа в Шереметьево . Певица сочувствовала всем, кто столкнулся с трагедией, но не подозревала, как это может коснуться её семью.

После аварии самолета Sukhoi Superjet 100 компания «Аэрофлот» отменила рейс из Майами. Из-за технических неполадок люди ждали сообщений 4 часа и ещё полтора часа получали багаж. Причину внятно не объяснили, но все пассажиры, в том числе и Проскурякова, уверены — дело в авиакатастрофе.

Юлия возмущена, что рейс перенесли на следующий день и при этом не определили точное время. Ей придётся с мужем и маленькой дочерью просидеть весь день в аэропорту, чтобы добраться домой. По мнению певицы, руководство «Аэрофлота» должно перестать наплевательски относится к проблемам своих клиентов.

«Надеюсь, что компания Аэрофлот пересмотрит своё халатное отношение к ошибкам, неисправностям и техническим неполадкам!» — написала в Instagram Юлия Проскурякова. Напомним, 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 вылетел из Москвы в Мурманск, но вернулся в аэропорт. Самолёт приземлился жёстко после поломки шасси, затем ударился носовой частью о взлетно-посадочную полосу. Произошло возгорание, в результате которого погиб 41 человек.