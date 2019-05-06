В Киеве подорожали офисы

За первые три месяца 2019-го максимальная ставка аренды для помещений класса А в центре Киева увеличилась на шесть процентов, до 32 долларов за квадратный метр в месяц (без учета НДС и операционных расходов). Данный показатель вплотную приблизился к значению пятилетней давности, говорится в материалах компании JLL, имеющихся в распоряжении редакции «Ленты.ру».

В классе В арендные ставки также увеличились: верхняя их граница выросла до 25 долларов за квадратный метр в месяц. «Увеличение ставок аренды наблюдается на всех субрынках и во всех классах, что обусловлено сравнительно низкой долей свободных площадей: она нигде не превышает десяти процентов», — отмечают аналитики.

В среднем на рынке офисной недвижимости украинской столицы в настоящее время пустуют около семи процентов помещений. За первый квартал этот показатель снизился на 0,4 процентного пункта, за год — на 3,4 процентного пункта.

«Мы ожидаем дальнейшего снижения вакантности, хотя и не такого значительного. С одной стороны, низкий объем ввода, который наблюдался на рынке с 2015 года, и устойчивый спрос способствуют поглощению площадей в существующих зданиях, с другой — растущие арендные ставки сдерживают активность арендаторов», — указывают в JLL.

Ранее сообщалось, что в Москве объем пустующих офисных помещений к апрелю 2019-го упал до минимальных с 2008 года значений. В первом квартале текущего года в городе ввели в эксплуатацию 27,5 тысячи квадратных метров офисной недвижимости — на четверть меньше, чем в январе — марте 2018-го. На фоне низких объемов нового строительства доля свободных офисов продолжила уменьшаться и достигла десяти процентов.