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Авиакомпании начали отказываться от приобретения «Суперджетов» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 43 6 мая 2019
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Авиакомпания «Ямал», которая имеет 15 самолетов Sukhoi Superjet 100 в своем парке, отказалась от планов по приобретению еще 10 таких лайнеров, сообщил гендиректор компании Василий Крюк.
«Не будем приобретать. К сожалению, не получается той экономической модели в плане поддержания летной годности. Расходы за счет поддержания летной годности не позволяют нам наращивать парк», — передает его слова «Интерфакс».
Все имеющиеся у «Ямала» SSJ-100 получены ей в операционный лизинг по контракту с «Государственной транспортной лизинговой компанией». К лету этого года компания должна была получить еще 10 самолетов.
5 мая направлявшийся из Москвы в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. На борту было 78 человек, погиб 41, девять госпитализированы.
Среди основных версий трагедии — недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, неисправность лайнера, неблагоприятные метеоусловия. Командир самолета Денис Евдокимов рассказал, что из-за удара молнии пропала радиосвязь.
Газета ВЗГЛЯД обозначила пять ключевых вопросов в связи с трагедией «Суперджета».
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Другое , Государственная транспортная лизинговая компания , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , Деловая газета "Взгляд" , Интерфакс
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