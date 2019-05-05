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Росавиация прояснила ситуацию с вводом ограничений на полеты Superjet 100 

Газета.Ru + ещё 18 10 часов назад
Фото: Газета.Ru
Представитель Росавиации прояснила ситуацию с вводом ограничений на полеты Superjet 100 в России, передает корреспондент «Газеты.Ru».
По словам представителя ведомства, ограничения вводить не планируется.
"Нет", — ответила она на вопрос, могут ли быть введены ограничения на полеты SSJ 100 после ЧП в Шереметьево.
5 мая самолет, вылетевший в Мурманск, был вынужден совершить аварийную посадку и загорелся. Есть данные о погибших.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию после аварийной посадки лайнера с пассажирами в московской аэропорту Шереметьево.
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Другое , Росавиация , Аэропорт Шереметьево , Газета.Ru
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