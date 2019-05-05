Росавиация прояснила ситуацию с вводом ограничений на полеты Superjet 100

Представитель Росавиации прояснила ситуацию с вводом ограничений на полеты Superjet 100 в России , передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам представителя ведомства, ограничения вводить не планируется.

"Нет", — ответила она на вопрос, могут ли быть введены ограничения на полеты SSJ 100 после ЧП в Шереметьево

5 мая самолет, вылетевший в Мурманск, был вынужден совершить аварийную посадку и загорелся. Есть данные о погибших.

"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию после аварийной посадки лайнера с пассажирами в московской аэропорту Шереметьево.