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В Берлине расследуют инцидент с осквернением памятника «Родина-мать» 

РИА Новости 3 часа назад
Полиция Берлина разбирается в инциденте с осквернением памятника "Родина-мать" на территории Трептов-парка в Берлине, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в посольстве России в Германии.
"Полиция разбирается в инциденте с осквернением памятника в Трептов-парке, посольство держит ситуацию на контроле", — сказал собеседник агентства.
Ранее на странице посольства в соцсети Facebook было опубликовано сообщение МИД России о том, что 4 мая на территории советского мемориала в Трептов-парке был осквернен монумент "Родина-мать". Эта фигура коленопреклоненной женщины, символизирующая скорбящую о своих сыновьях мать. Неизвестные злоумышленники облили памятник машинным маслом.
В МИД РФ подчеркнули, что "вызывает возмущение надругательство над монументом накануне 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 70-летия мемориала в Трептове, где покоится более 7 тысяч советских солдат, отдавших свою жизнь в борьбе с нацизмом за свободу и независимость Отечества". В заявлении подчеркнуто, что "правоохранительные органы ФРГ были своевременно оповещены об инциденте".
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