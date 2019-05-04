«Застенографированные галлюцинации»: как население стран НАТО запугивают российской агрессией

Особенность нынешней западной пропаганды в том, что она постепенно приучает свою паству к мысли об обыденности и даже неизбежности войны

Читать западную прессу в последнее время стало как-то даже неинтересно, поскольку большинство публикаций про Россию написаны как под копирку. Одними и теми же словами с упоминанием одних и тех же одинаковых тоскливых, набивших оскомину тезисов. Выглядит это чрезвычайно однообразно, я бы даже сказал, уныло.

Вот даже складывается впечатление, что редакции западных газет отказались от услуг журналистов и окончательно доверили сочинение статей на тему злокозненной России не живым людям, а каким-то роботам, или компьютерной программе, «генератору случайных текстов».

Забиваешь в таблицу ключевые слова и фразы, типа: «угроза, агрессия, упадок, российская военная мощь, санкции, вмешательство, провокационные учения у границ НАТО », ну и так далее. Электронные мозги все это тасуют в произвольном порядке и на выходе получается типичная актуальная статья о России американской, британской, или немецкой прессы. Без разницы. Совершенно безликая, но зато выдержанная в полном соответствии с линией партии.

Но, знаете, все же изредка в этой пропагандистской куче нет-нет, да и блеснет настоящее жемчужное зерно. Свежая струя такого рафинированного русофобского бреда, что невольно думаешь: нет, есть еще у них порох в пороховницах и ягоды… Ну вы поняли где.

Вот свежайший пример. Gazeta Polska, издающаяся в Варшаве . И заметка за авторством не какого-нибудь репортера или колумниста, а главного редактора издания Томаша Сакевича. И заголовок соответствующий: «Сценарий будущей войны». И вот как у товарища Сакевича выглядит начало конфликта: «В Сувалках на перроне железнодорожного вокзала неизвестный нападает на россиянку, за нее вступаются несколько соотечественников, завязывается драка. Полиция пытается разнять дерущихся, но из поезда выходят несколько десятков русских, которые разоружают стражей правопорядка. Полиция вызывает подкрепление, а на вокзал защитить своих прибывают сотни россиян. Некоторые из них вооружены».

Вот так вот. Откуда ни возьмись — сотни вооруженных россиян. В Сувалках. Даже по польским меркам это дичайшая глушь. Раньше всякие Томы Клэнси выдумывали происшествия на советской ядерной субмарине, леденящие душу шпионские истории. Это масштаб! А тут — драка на вокзале. Как-то совсем мелко, вам не кажется? И после драки в Сувалках Польша раз! — и тут же «згинела». Смешно же. Но это еще только была завязка. А дальше начинается самое вкусное: «Из Калининградской области на помощь протестующим в Сувалках отправляются на мотоциклах группы "добровольцев" с легкими вооружениями. "Добровольцы" разоружают пограничников, Польша пытается мобилизовать армию, но кибератака парализует связь и логистику. Железные дороги не работают, на шоссе образуются гигантские пробки: движение блокируют перевернувшиеся цистерны с бензином и химикатами. Аварии на электросетях, теле— и радиовещательных передатчиках, станциях сотовой связи и в банках парализуют страну».

В общем, кромешный ад и ужас, кибератаки и гуманитарные конвои, все горит, русские идут! А впереди всех — страшные мотоциклисты. Типа клуба «Ночные волки» , только вооруженные до зубов. И, в общем, вы будете смеяться, но в итоге в этой статье байкеры всех победили. Даже Америка слилась. Любопытно, что слово НАТО в этом фантастическом тексте вообще не упомянуто никак.

И вот после прочтения такой вот статьи в Gazeta Polska, где Россия за неделю гибридными методами захватывает Польшу, в голову закрадывается нехорошая мысль. Вот если журналисту по долгу службы надо каждый день сочинять какую-нибудь гадкую статью про отвратительную Россию, которая вот-вот нападет, но все не нападает и не нападает, то рано или поздно словарный запас иссякнет. Начнутся самоповторы.

И как, скажите, удержать должный уровень накала борьбы с Россией? А никак. Если только не использовать какие-нибудь специфические запрещенные вещества. Без них просто невозможно создать текст, подобный тому, какой был опубликован в Gazeta Polska на этой неделе. Так что, вся эта история со «сценарием будущей войны», это никакой не фельетон, а тщательно застенографированная галлюцинация. Вот как в Америке 60-х модные художники глотали разные препараты, а потом пытались перенести на холст наркоманские цвета и узоры, в нашем случае журналист Сакевич, вероятно, пребывая в состоянии измененного сознания, просто перенес свои мечты про затянутых в кожу мотоциклистов на бумагу!

На это, кстати, обратили внимание многие польские комментаторы. Некоторые просили поделиться координатами поставщика такого убойного зелья. Другие откровенно глумились над буйной фантазией автора, призывая то ли вызвать лекаря, то ли дать Оскара. Но! И здесь предположения и шуточки отставим в сторону. Приблизительно треть оставивших отзыв читателей согласились с этим, с позволения сказать, сценарием. И более того, сочли его весьма вероятным.

То есть вы понимаете? Драка на вокзале, толпы вооруженных русских, безумные мотоциклисты, захватывающие Сувалки — и ничто из этого значительную часть читателей не смущает. И вот это повод уже говорить серьезно. Сначала про сценарий. Особенность нынешней западной, в том числе и польской пропаганды в том, что она последние годы постепенно приучает свою паству к мысли об обыденности и даже неизбежности войны. Это называется «банализация зла», когда чудовищное и немыслимое становится возможным и допустимым. А любые антивоенные движения, политики, активисты вытесняются в маргинальную сферу. Ах, ты против войны, НАТО, военных приготовлений у границ России — ну тогда ты точно агент Путина.

А еще не случайно сценарий польского журналиста начинается на железнодорожной платформе городка под названием Сувалки. Сувалкский коридор. Слышали это название? Забыли уже? А ведь пару-тройку лет назад американские и НАТОвские мозговые центры и ведущие издания все уши прожужжали и плешь проели, утверждая чуть ли не с пеной у рта, что вот-вот Россия прорвет литовско-белорусско-польскую границу, чтобы получить прямой проход в Калининградскую область. Это была натуральная истерика. И что? Вы думаете все? Проехали и забыли? Как бы не так! Вот так как бы невзначай журналист Томаш Сакевич и напомнил про завядшую уже концепцию несостоявшейся русской агрессии.

Вот поэтому статья, озаглавленная «Сценарии будущей войны», при всей ее бредовости — это не только пропаганда. Мы в последнее время часто говорим и слышим о гибридной войне против России. Но самое интересное в том, что НАТОвские центры психологических спецопераций уже очень давно ведут самую настоящую гибридную войну против собственного населения. Абсолютно теми же способами работы с подсознанием, но набор тезисов несколько другой: спасительная польза от НАТО, благотворность увеличения военных контингентов, опасность исходящая от русских. Все для того, чтобы максимальное число обывателей боялись угрозы с востока и голосовали за ястребов из евроатлантических партий.

Вот кстати, отличный, свежайший пример такого раздувания гибридной войны. Это недавний доклад корпорации RAND, кстати, профинансированный Министерством обороны США по поводу так называемой гибридной российской агрессии в странах Балтии. Называется он «Сдерживание российской агрессии в странах Балтии через устойчивость и сопротивление». Это не доклад, это песня.

Там тоже, как и в польской статейке, речь идет, по сути, о пропаганде войны и запугивании населения неизбежностью русского вторжения в Литву, Латвию и Эстонию. Но к разочарованию русофобских правительств, речь идет, скорее, о моральной поддержке. Потому что предложение выделить 125 миллионов долларов в течение нескольких лет на противодействие информационным угрозам, радиоприемники и приборы ночного видения и легкие беспилотники — это как бы ни о чем.

Самое смешное, что про пятую статью устава НАТО в докладе вообще не упоминается. Типа, ребята, теперь вы сами, на НАТО не рассчитывайте, а готовьтесь-ка лучше к долгой партизанской войне. А иначе зачем вот эта рекомендация Пентагона: «Оказать помощь в создании складов и тайников с материалами для поддержания ячеек сопротивления в случае войны, включая одежду, укрытия, медикаменты, продукты питания, деньги, источники энергии и транспортные средства». Короче, если что из вышеупомянутого и украдут, всегда можно будет сказать, что «сгнило в схронах». Отличный бизнес. Но вот еще один опубликованный на днях доклад корпорации RAND, если честно, внушает мне некоторую тревогу. Поскольку речь идет о гибридных спецоперациях против России.

В документе, озаглавленном «Перенапряжение и расбалансировка России», эксперты RAND предложили Пентагону целый комплекс экономических, идеологических, информационных и военных мер, призванных дестабилизировать ситуацию в России. Все варианты рассмотрены с точки зрения вероятности их успеха, а также возможных рисков и издержек для США. По сути, все предложения касаются выявлению слабых мест с целью нанесения максимального ущерба. А также способам провоцирования социальных конфликтов, ведущих к свержению власти и даже разрушению целостности страны.

Можно, конечно, отмахнуться. Дескать, люди работают, контора пишет. Но не могу отделаться от мысли, что некоторые последние громкие кампании в российских соцсетях напоминают как раз зондирование таких слабых мест. Как будто кто-то невидимый внимательно изучает реакцию людей на те или иные информационные вбросы. Присмотритесь, прислушайтесь — и вы тоже увидите следы хорошо модерируемой информационной войны против нас с вами.

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