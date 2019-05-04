Коломойский возвращается. Откровения беглого украинского олигарха

В данном накануне возвращения интервью Bihus.info Коломойский не скрывал, что рассматривает победу Зеленского как свою. Помимо этого, олигарх рассказал еще много интересного об украинских реалиях

Первая часть интервью, опубликованная Bihus.info вечером 2 мая, начинается с разговора о том, кто же стоял за победой Зеленского. Коломойский не скрывает: «Мы с Аваковым все время общаемся… Мы в постоянном общении, поэтому мы считаем, что это общая победа. У нас нет партнерства по поводу выбора (в вопросе звучало — выборов президента. — Авт.) Зеленского, у нас как бы фан-клуб Зеленского. То есть мы болеем за Зеленского, вообще мы за Юлю болели вместе. Мы болели против Пети». Вот и все.

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Далее Коломойский поясняет, когда именно, по его мнению, Аваков встал на тропу войны с президентом: «Я думаю, когда Петя перешел Рубикон — когда с сыном история была». Речь про задержание 31 октября 2017 года сына министра по делу о продаже МВД рюкзаков по завышенным ценам, оформленном как полноценная спецоперация — с оцеплением целого квартала, обыском в квартире, визитом следователей Национальной антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и до зубов вооруженного спецназа.

Далее выясняется, когда встал на тропу войны с президентом и сам беглый олигарх. Да, с момента национализации «Приватбанка», но чем, в свою очередь, она была вызвана? «На самом деле, как произошла национализация?— говорит Коломойский. — Почему она произошла, я всегда говорил — „1+1“. Это целая детективная история. Порошенко вел переговоры с Суркисами… Он вышел на сделку с Суркисами, это был февраль 2016 года. Он хотел купить у них 25%, а потом договариваться со мной, чтобы я ему продал еще 25%, и быть в „плюсах“ 50 на 50. Переговоры велись где-то с февраля (2016 года. — Авт.) между Суркисом и Порошенко, его представителем. Адвокаты уже работали, чтоб вы понимали. Финансирование уже искалось, сумма приличная была — под двести с чем-то миллионов, 250 или 240 миллионов (долларов. — Авт.) общая сумма сделки».

Почему сделка по покупке контрольного пакета акций телеканала, 25% которых принадлежали Суркису и 25% Коломойскому, олигарх поясняет уже к концу интервью: «Он (Порошенко. — Авт.) хотел забрать себе „1+1“. Он проиграл выборы, потому что у него „1+1“ не было. Ему все говорили, все его окружение, Кононенко, Луценко когда-то говорил: „Как ты собираешься на выборы, если у тебя с „плюсами“ (не решен вопрос о взятии телеканала под контроль. — Авт.)? Твой электорат, он „плюсы“ смотрит“.

Купить популярнейший новостной телеканал страны Порошенко не смог, и поэтому пошла кампания против „Приватбанка“, в котором было заложено имущество телеканала. Впрочем, в итоге это сделать не удалось, и „1+1“ обеспечил победу Зеленского над Порошенко на президентских выборах 2019 года.

Далее, еще один выразительный пассаж беглого олигарха по поводу состояния дел в стране, куда сейчас возвращается — по сути, участвовать в ее управлении: „Минус 13 миллионов населения (за последние пять лет. — Авт.). Минус Крым, минус Донбасс… И революция, естественно. Взаимная ненависть. Внутренний гражданский конфликт. Внутренняя гражданская война, а что тут у нас? Слава Богу, что она не распространилась на всю территорию. Но она имеет горячую фазу на Донбассе и холодную фазу во всей остальной стране. Холодная фаза — это ненависть друг к другу, которая проявляется в виду горячих каких-то событий, убийств журналистов — с одной стороны Бузину, с другой стороны Шеремета. Это проявление гражданского конфликта“.

Бигус специально уточняет (дважды, так как на первый вопрос Коломойский не отвечает, продолжая свой спич) „На Донбассе гражданская война?“ Для украинского политикума это знаковый вопрос, ведь официальная версия — идет вооруженная агрессия извне. „Гражданский конфликт, скажем так. Но можно сказать и гражданская война. Война она просто более глобальна, а это гражданский конфликт“, — говорит Коломойский.

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На вопрос „А кто с кем воюет?“ Коломойский отвечает: „Украинцы с украинцами“. На следующий „А Россия?“: „Поддерживает одну часть украинцев“. Далее олигарх уточняет свою позицию по поводу гражданской войны, чья горячая фаза идет в Донбассе: „Спровоцировала и организовала ее Россия, с одной стороны. Но с другой стороны все тоже не было благополучно. 22 числа (февраля 2014-го. — Авт.), помню, когда бегали победившие революционеры по парламенту, законы отменяли, Харьковские соглашения. Они кричали тогда, что надо отменить и языковые (законы. — Авт.), Колесниченко-Кивалова. Это спровоцировало эту ситуацию… Все эти настроения „зачистить Донбасс“.

Тут, кстати, нельзя не вспомнить публичные заявления Зеленского с самого начала его президентской кампании о том, что языковой вопрос надо оставить в покое. Сам ли шоумен их придумал? Ведь мнение Коломойского по поводу того, что в Донбассе идет гражданская война, озвучивалось еще ровно год назад, когда, как стало известно сейчас от представителей команды Зеленского, ранее эту же информацию озвучивала по своим источникам главред „Левого берега“ Соня Кошкина, и было принято решение „двигать в президенты“ раскрученного „1+1“ на всю страну шоумена.

Далее есть очень интересный пассаж Коломойского, посвященный уже вполне практическим вопросам. „Вопрос только, зачем распускать (сейчас. — Авт.) парламент? С какой целью?…Если сказать, что то, что изберут, будет лучше, чем то, что сейчас — у меня есть сомнения. Потому что, если его распустят сейчас, то 100% выборы будут идти по существующей системе, то есть будет половина мажоритарщиков“. И далее он говорит, уже словно прямо вкладывая месседж в ухо новоизбранного президента: „Можно распустить, но успеешь ли ты подготовить 220 мажоритарщиков, новый президент или новая партия „Слуга народа“? Есть ли у него такое количество?…Если не подготовиться к выборам, могут разные пролезть в эти 220 мажоритарщиков“.

Судя по всему, олигарх действительно возвращается, чтобы совместно править страной, хотя пока что — судя по содержанию большей части интервью — его волнует возврат „Приватбанка“ или находящихся в нем миллиардов долларов.