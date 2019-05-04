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В Бангкоке началась церемония коронации Рамы Х 

ТАСС 19 минут назад
Фото: ТАСС
Церемония коронации короля Таиланда Маха Вачиралонгкорна (Рамы Х) началась в субботу в Бангкоке. Мероприятие транслируют телеканалы страны.
В резиденции Чакрабат Биман начался ритуал королевского очищения или "Сонг муратха бхисек". Во время него состоится омовение короля водой из пяти рек и четырех озер страны, а также 100 источников из 77 провинций королевства. Используемая в церемониях вода ранее была освящена буддийскими монахами в храмах провинций и таиландской столицы.
Далее последует церемония помазания в тронном зале Байсала Даксин. После этого Его Величество отправится к трону Бхадрапитха и сядет под девятиярусным зонтом, где главный брамин вручит Раме Х королевскую золотую пластину с полным официальным титулом, королевские регалии, древние ордена и другие атрибуты наивысшей власти.
После водружения короны и облечения властью Рама Х озвучит свой первый королевский приказ. Его Величество предоставит аудиенцию членам королевской семьи, Тайного королевского совета и кабинета министров, а также высокопоставленным должностным лицам, которые соберутся вместе в тронном зале Амариндра Виничхая, чтобы выразить свои наилучшие пожелания королю. Рама Х отправится в храм Изумрудного Будды, чтобы объявить себя королевским покровителем буддизма в Таиланде.
Завершится день в Чакрабат Биман церемонией принятия королевской резиденции. Суть ритуала заключается в символическом заселении в жилье.
Рама X взошел на престол 1 декабря 2016 года — на 50-й день после смерти своего отца, правившего королевством на протяжении 70 лет. По решению монарха церемония коронации была отложена.
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Другое , Бангкок , Таиланд
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