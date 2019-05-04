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Погода в Индии: Жертвами циклона «Фани» в Индии стали 8 человек 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Reuters
Восемь человек погибли в Индии во время циклона "Фани". Жетвами непогоды стали жители штата Одиша, который располагается на востоке страны. Еще почти 200 человек пострадали. О многочисленных разрушениях сообщают местные власти.
Мощный атмосферный вихрь принес с собой ливни и ураганный ветер. В некоторых районах наблюдаются небольшие затопления. Ветер вырывает с корнем деревья и уносит крыши домов.
Власти Одиша эвакуировали более миллиона жителей. Отменены авиарейсы, а также прервано железнодорожное движение. Закрыты школы и госучреждения.
"В ближайшие три часа циклон "Фани" ослабнет. Он будет смещаться на северо-восток, в сторону Бангладеш", — сообщил метеорологический департамент южноазиатской страны. Синоптики подчеркивают, что данный циклон — один из самых разрушительных в истории Индии за последние 20 лет.
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