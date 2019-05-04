В Москве репетируют Парад Победы

В небе над Москвой — первая репетиция воздушной части Парада в честь Дня Победы. 74 самолета и вертолета пролетят над столицей — по числу прошедших со дня Победы лет. Часть техники уже вылетела, некоторая только готовится. По традиции строй возглавит самый большой в мире вертолет Ми-26. Следом — военно-транспортные самолеты, бомбардировщики, истребители, штурмовики. Над Красной площадью они выпустят тепловые ловушки, устроив своеобразный салют. Впервые за несколько лет появится в строю модернизированный самолет-разведчик — так называемый летающий радар А-50У.

А вечером состоится репетиция пеших расчетов, единой колонной проедет военная техника. Поэтом движение в столице будет ограничено. С половины шестого вечера и до окончания тренировки нельзя будет проехать по улицам Нижние Мневники, Тверская, Охотный ряд, Новый Арбат.