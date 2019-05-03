В МИД РФ прокомментировали смену посла в Белоруссии

По его словам, отношения России и Белоруссии носят характер стратегического партнерства.

«Мы с белорусами живем в Союзном государстве, думаем над тем, как углублять интеграцию этого Союзного государства, работа ведется», — добавил Карасин.

Замминистра подчеркнул, что на будущее отношений между Москвой Минском нужно «смотреть с оптимизмом», а также отметил, что смена посла России в Белоруссии является «нормальной дипломатической практикой».

«Я категорически против того, чтобы интерпретировать это как некий кризис. Нормальный ход. Бывают в дипломатической практике различные казусы», — заявил он.

Ранее в Белоруссии отреагировали на смену посла России. Минск не имеет ничего против такого решения. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

«Я могу повторить только то, что говорил наш президент на эту тему — в частности, что это вопрос руководства России. Решил Владимир Владимирович [ Путин — Газета.ру] назначить нового посла — мы не против», — сказала она.

Напомним, 30 апреля президент России Владимир Путин освободил Михаила Бабича от должности посла РФ в Белоруссии. На его место был назначен Дмитрий Мезенцев.

Бабич выполнял обязанности посла с августа 2018 года. Тогда лидер Белоруссии Александр Лукашенко поддержал это решение, отметив, что оно будет способствовать развитию диалога между Москвой и Минском.

«Это, может, не совсем тяжеловес — Бабич, но человек в политике тяжелый. Прошедший уже определенные ступени, опытный человек, знающий многие проблемы», — отметил Лукашенко.

Однако в апреле 2019 года в белорусском МИДе обвинили дипломата в попытках разрушить российско-белорусские отношения. Даже силам со стороны не удается то, что у дипломата получается «успешно и эффективно». Такое заявление сделал пресс-секретарь дипломатического ведомства Анатолий Глаз.

«В течение долгого времени ряд внешних сил безуспешно пытался разрушить тесные и дружественные отношения двух братских народов. Так вот: то, что не удалось этим внешним силам на протяжении нескольких последних десятилетий, успешно и эффективно удается господину Бабичу — буквально за несколько месяцев», — сказал Глаз.

Речь идет о словах Бабича касательно стоимости строительства БелАЭС. В начале апреля бывший посол сообщил, что Москва никогда не называла итоговую стоимость проекта. Тем самым он опроверг слова Александра Лукашенко о цене в $7 млрд вместо прописанных в договоре $10 млрд

«Не называли (стоимость — Газета.ру) потому, что, во-первых, ее сейчас никто не знает, а во-вторых, в связи с тем, что рассчитать ее можно будет после завершения строительства обоих блоков, а это, как известно, произойдет не ранее конца года», — заявил Бабич, отметив, что руководителя Белоруссии «ввели в заблуждение».

В марте текущего года Глаз рекомендовал Бабичу «вникнуть в специфику страны пребывания» и не быть «адептом публичной дипломатии».

«Хотелось бы порекомендовать посвятить время тому, чтобы вникнуть в специфику страны пребывания, познакомиться с ее историей и проявить немного уважения», — сказал пресс-секретарь МИДа Белоруссии.

В ответ на это Бабич сообщил, что отнесся к высказыванию Глаза спокойно, и добавил, что российская сторона успевает читать и анализировать все получаемые данные, а за формами подачи «нужно понимать содержание».

«Самое главное, чтобы мы могли объективно оценить аргументы, — и российская сторона, и белорусская, выработать взаимоприемлемое решение на благо наших народов», — заявил Бабич.

Однако в МИД РФ подчеркнули, что ожидают более уважительного отношения от Анатолия Глаза к российскому послу Михаилу Бабичу. Соответствующее заявление в пятницу, 15 марта, сделал заместитель главы внешнеполитического ведомства РФ Григорий Карасин.