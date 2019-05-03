«Повторение ошибок»: Бойко раскритиковал Зеленского за слова о России

Разрывая связи с Россией, избранный президент Украины Владимир Зеленский повторяет ошибки «уходящего режима». Такое мнение выразил глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко, передает ФАН.

«Слова Владимира Зеленского о том, что граница — единственное, что сегодня объединяет Украину и Россию — это повторение ошибок уходящего режима, который сделал разрыв украино-российских связей основой своей политической доктрины», — подчеркнул Бойко.

По мнению парламентария, такая политика ведет Украину в тупик. Большое количество проблем, стоящих перед избранным президентом, в числе которых война в Донбассе, напряженность в Азовском и Черном морях, газотранзитные контракты и эмбарго на импорт нефти, требуют диалога с Россией.

«Не нужно упражнений в острословии. Что украино-российские отношения в таком критическом состоянии — вина политиков. И задача политиков это изменить», — подчеркнул оппозиционный депутат.

Правление Петра Порошенко привело Украину к трагическим результатам. «Итог за пять лет — тысячи жертв, сотни тысяч беженцев, миллионы поломанных судеб и продолжающиеся бои в Донбассе», — подытожил Бойко.

Накануне избранный президент Украины Владимир Зеленский поделился своим мнением о том, что общего осталось между Россией и Украиной. Об этом он написал на фейсбуке.

«Долго думал о «много общего» между Украиной и Россией. Реальность такова, что…из «общего» у нас осталось лишь одно — это государственная граница, 2295 километров и 400 метров. Контроль за каждым миллиметром с украинской стороны Россия должна вернуть. Только тогда мы сможем продолжить поиски прошлого»», — отметил Зеленский.

Новый украинский лидер подчеркнул, что поиск компромисса возможен.

«После любого «до свидания» непременно наступает «добрый день», — написал Зеленский.

1 апреля кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа» заявил, что собирается встретиться с президентом России Владимиром Путиным только после «возвращения» Украине Крыма и Донбасса. Такой вывод можно сделать из первых слов, которые Зеленский хочет сказать Путину при встрече — он собирается «потребовать денежных компенсаций» к «уже состоявшемуся» возврату земель.

«Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: «Ну, наконец-то, вы вернули наши территории, сколько еще готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории?» — заявил Зеленский.

Украинский политик отметил, что войну невозможно остановить, а Киев может победить «дипломатией, экономическим ростом и реальным укреплением армии». Как сообщает НСН, Зеленский уже 4 апреля пообещал выйти победителем из донбасского кризиса.

Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года, после госпереворота на Украине и общенародного референдума на полуострове, в ходе которого «за» вступление в состав России высказались более 95% из проголосовавших 80% избирателей. Украина, ЕС и США отказались признавать российский суверенитет над Крымом.

Путин, в свою очередь, в середине октября 2016 года заявил, что крымчане выразили свое мнение и вопрос о принадлежности Крыма «исторически закрыт». В преддверии выборов президента Путин в интервью заявил, что условий для возвращения Крыма в состав Украины «не сложится никогда».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, что Москва должна вернуть украинские территории и выплатить компенсацию Киеву. Он также отметил, что Россия не оккупирует территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а ситуация в Донбассе является следствием недальновидной политики украинских властей. Тема Крыма тем более не подлежит обсуждению в подобном контексте, подчеркнул Песков.

27 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что не исключает возможной встречи с победителем украинских выборов Владимиром Зеленским.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что подискутировал бы с Зеленским о том, как он собирается закончить конфликт в Донбассе без исполнения минских соглашений. «Все устали от конфликта на Донбассе… все ждут от будущего президента его решений», — отметил Путин.