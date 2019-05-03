Мать Ержана вступилась за Алсу после проигрыша сына на шоу «Голос. Дети»

После выступления в финале проекта «Голос. Дети» Ержан Максим вместе с семьей вернулся домой, в город Уральск . Бросать пение мальчик не собирается: ему уже поступил ряд предложений, также он может прославиться за рубежом, став участником британского музыкального шоу X-Factor.

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Многие поклонники до сих пор уверены, что 11-летний артист проиграл незаслуженно, а победившая в «Голосе. Дети» дочь певицы Алсу выиграла благодаря подтасовке зрительского голосования. Но мама Ержана уверена, что это не так.

По словам женщины, у ее сына были на победу все шансы, это признавали даже организаторы конкурса. Поэтому первое место Микеллы Абрамовой стало неприятной неожиданностью. В том числе для самого мальчика, который расплакался, услышав итоги голосования.

Никаких претензий к проекту родительница артиста не имеет. Она рассказала, что лично общалась с Алсу и заметила, что та не кичится богатством мужа, бизнесмена Яна Абрамова. «Алсу — скромная женщина. Не могу сказать, что деньги помогли им выиграть. Возможно, большинство голосовало за нее», — призналась мама Ержана Максима в интервью каналу TalkLike на Youtube. Мама Ержана Максима. Кадр из видео канала TalkLike на Youtube.