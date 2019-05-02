Лавров назвал «несовместимыми» позиции России и США по Венесуэле

«Если перечислять все то, что говорят официальные представители американской администрации про Венесуэлу, то можно бесконечно задавать вопросы, и на все эти вопросы, как правило, ответ будет, если дипломатично, то — «неправда», — заявил министр.

Лавров отметил, что разговаривал с госсекретарем США Майклом Помпео по телефону в минувшую среду. Он сообщил, что шеф американского Госдепа призывал Москву прекратить оказывать поддержку законному президенту Венесуэлы Николасу Мадуро . Аналогичное требование Помпео выдвинул в адрес Кубы

«Я ему ответил, основываясь на нашей принципиальной позиции, что мы никогда не вмешиваемся в чужие дела и других призываем делать то же самое», — подчеркнул Лавров. Он также добавил, что возвращение США к «доктрине Монро » двухсотлетней давности «отражает неуважение к народам Латинской Америки в целом». Президент США Джеймс Монро провозгласил свою доктрину в 1823 году. Опираясь на нее, США смогли расширить свои территории и влияние в Северной и Южной Америках, таким образом не позволяя Европе вмешиваться в дела Нового света, а со своей стороны отказываясь от вмешательства в европейские дела.

Чтобы противостоять аппетитам США относительно Венесуэлы, Россия «мобилизует усилия стран, уважающих Устав ООН ». Лавров подчеркнул, что данная группа уже формируется в рядах Всемирной Организации, а Россия « [является защитником] основополагающих норм и принципов международного права, как они записаны в Уставе ООН».

При этом Москва готова к диалогу с Вашингтоном по венесуэльскому кризису, хотя «позиции сторон несовместимы» — российская сторона строго следует международному праву, а США «требуют от легитимных властей капитулировать и угрожают применить силу, чтобы сменить режим».

Напомним, 30 апреля госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро был готов «сбежать на Кубу», но его «отговорили русские». Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в свою очередь сообщил, передает НСН, о готовности венесуэльских министра обороны, верховного судьи и начальника президентской охраны переметнуться на сторону самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо.

«Его самолет был на взлетной полосе. Насколько мы понимаем, [Мадуро] был готов улететь этим утром, но Россия сказала ему, что он должен остаться», — заявил Помпео в эфире CNN.

Ложью и фальшивкой назвал заявления госсекретаря США Майкла Помпео министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреас.

«Создание фейковых новостей — очень печальный метод признать, что переворот, который вы поддержали, провалился вновь. Дипломатию нужно восстанавливать в правительстве США», — написал Арреас.

Он также обвинил президента США Дональда Трампа в двойных стандартах — постоянно осуждая «фейковые новости», Трамп с легкостью и охотой распространяет их в отношении Венесуэлы и Кубы.

Как сообщает ФАН, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в случае применения силы против протестующих США использовали бы «бойню» в качестве повода для вторжения. Об этом глава государства заявил во время выступления на первомайском митинге в Каракасе.

Во вторник, 30 мая, самопровозглашенный глава государства Хуан Гуайдо призвал своих сторонников выйти на улицы и свергнуть Мадуро. По словам лидера оппозиции, началась «финальная стадия операции „Свобода“. Гуайдо утверждал, что армия готова перейти на сторону оппозиции.

После этого появились сообщения о попытке путча, однако министр обороны Боливарианской республики заверил, что вооруженные силы верны властям и президенту Мадуро. СМИ сообщали, что некоторые части объявили о верности Гуайдо, но были окружены и арестованы правительственными силами. На улицах Каракаса происходили перестрелки и стычки — порой с летальными исходами. Броневик венесуэльской нацгвардии врезался в толпу протестующих, задавив нескольких человек.

Хотя политический конфликт между Мадуро и Гуайдо —не внутреннее дело Венесуэлы, эта южноамериканская страна стала последней „опосредованной“ войной между США и Россией, пишет Politico.

Личное противостояние между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом может нести „взрывоопасный“ характер, особенно на фоне переизбрания американского лидера, отмечает издание.

Такая ситуация усложняет любые усилия по нормализации отношений с Кремлем после завершения двухлетнего расследования специального прокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве в выборы президента США в 2016 году, говорится в материале. Похоже, администрация Штатов решила, что их план по свержению режима Мадуро будет включать регулярные перепалки с российской стороной, отмечается также в статье.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что намерения США сменить власть на Кубе, в Никарагуа и Венесуэле — „тревожный сигнал“. По словам министра, Вашингтон „подрывает основы“ международного права, а доктрина Монро начала XIX века, обеспечившая безопасность расширения США на континенте, „бледнеет“ перед стремлением американской администрации права „применять силу, там где им заблагорассудится“.