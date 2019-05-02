Дочь Пескова рассказала о дискриминации и лицемерии в политике

По ее словам, за время практики она выделила несколько негативных моментов, в частности, дискриминацию и лицемерие в политике.

«Помимо позитивных моментов были и негативные, такие как дискриминация, лицемерие (говорю сейчас именно о мире политики), а также много других вещей, которые видишь своими глазами и сталкиваешься только на практике», — написала она в Instagram.

Елизавета подчеркнула, что полгода стажировки в Европарламенте прошли гораздо продуктивнее и инетереснее, чем ее предыдущая практика в сфере маркетинга в Louis Vuitton

По ее словам, наличие диплома бакалавра или магистра менее важно, чем личные качества и знание иностранных языков.

Обязанности стажера-ассистента напрямую зависят от поручений депутата, к которому он прикреплен: от ксерокопирования до документальных исследований и организаций различных поездок. Размер зарплаты также зависит от решения депутата, подчеркнула Пескова.

Она отметила, что благодаря этой стажировке к ней в голову пришло много идей для проектов.

Ранее Депутат Европарламента рассказал о стажировке дочери Пескова. Также практику дочери комментировал и сам представитель Кремля.