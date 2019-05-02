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В Минздраве Украины рассказали о вреде соцсетей 

RT на русском 3 часа назад
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала о вреде социальных сетей для психического здоровья человека.
Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Facebook.
«Исследования показывают, что количество виртуальных друзей не подтверждает нашу социализированность и готовность общаться, а иногда наоборот влияют на ощущение одиночества в реальной жизни», — указала она.
По её словам, анализы специалистов подтверждают появление дополнительного стресса, повышение чувства тревоги, ухудшение настроения и даже депрессии после взаимодействий в соцсетях. К негативным последствиям относят и развитие зависимости, снижение самооценки и нарушения сна.
Ранее депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов предложил ввести запрет на использование Instagram более одного часа в день.
RT на русском: последние новости
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Другое , Виталий Милонов , Минздрав РФ , Единая Россия , Госдума
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