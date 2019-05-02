В Минздраве Украины рассказали о вреде соцсетей

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала о вреде социальных сетей для психического здоровья человека.

Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Facebook.

«Исследования показывают, что количество виртуальных друзей не подтверждает нашу социализированность и готовность общаться, а иногда наоборот влияют на ощущение одиночества в реальной жизни», — указала она.

По её словам, анализы специалистов подтверждают появление дополнительного стресса, повышение чувства тревоги, ухудшение настроения и даже депрессии после взаимодействий в соцсетях. К негативным последствиям относят и развитие зависимости, снижение самооценки и нарушения сна.