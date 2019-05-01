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Лондонский суд вынес приговор Ассанжу 

360tv.ru + ещё 13 7 часов назад
Фото: 360tv.ru
Суд в Лондоне приговорил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог. Об этом сообщила The Washington Post.
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