В музее-усадьбе «Кусково» отреставрируют кухонный флигель XVIII века

МОСКВА , 1 мая. /ТАСС/. Специалисты проведут реставрацию кухонного флигеля графов Шереметевых, который входит в ансамбль московского музея-усадьбы «Кусково», сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Здание кухонного флигеля графов Шереметевых отреставрируют. Мосгорнаследие уже выдало задание на разработку проектной документации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что перед проведением реставрационных работ специалистам предстоит провести историко-архивные и библиографические исследования, изучить инженерно-технические особенности здания. Проект требуется согласовать с Мосгорнаследием.

Флигель был построен в первой половине XVIII века, в нем располагались русская и французская кухни, скатертная, кофейная, хлебная и кондитерский цех. Здание построено в едином стиле с остальным ансамблем усадьбы, его северный и южный фасады украшены колоннадой, высокими арочными окнами. Сверху здание венчает балюстрада с вазонами и картушами (декоративные лепные или графические узоры на фасадах в виде щитов, развернутых свитков или карт).