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В музее-усадьбе «Кусково» отреставрируют кухонный флигель XVIII века 

ТАСС + ещё 4 3 часа назад
Фото: Департамент культурного наследия города Москвы
МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Специалисты проведут реставрацию кухонного флигеля графов Шереметевых, который входит в ансамбль московского музея-усадьбы «Кусково», сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Здание кухонного флигеля графов Шереметевых отреставрируют. Мосгорнаследие уже выдало задание на разработку проектной документации", — говорится в сообщении.
Отмечается, что перед проведением реставрационных работ специалистам предстоит провести историко-архивные и библиографические исследования, изучить инженерно-технические особенности здания. Проект требуется согласовать с Мосгорнаследием.
Флигель был построен в первой половине XVIII века, в нем располагались русская и французская кухни, скатертная, кофейная, хлебная и кондитерский цех. Здание построено в едином стиле с остальным ансамблем усадьбы, его северный и южный фасады украшены колоннадой, высокими арочными окнами. Сверху здание венчает балюстрада с вазонами и картушами (декоративные лепные или графические узоры на фасадах в виде щитов, развернутых свитков или карт).
Усадьба «Кусково» была построена в XVIII веке графом Петром Шереметевым. На территории музея-усадьбы на востоке Москвы сохранилось более 20 уникальных памятников архитектуры: дворец, Голландский и Итальянский домики, Большая каменная оранжерея, павильоны "Эрмитаж" и «Грот», церковь, а также парковый комплекс с мраморной скульптурой.
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Другое , Эрмитаж , ИТАР-ТАСС , Москва
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