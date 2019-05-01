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Активистов «Открытой России» задержали в Петербурге 

News.ru + ещё 1 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Троих участников движения «Открытая Россия» задержали в Санкт-Петербурге. Среди них Роман Самойлов, Светлана Уткина и Павел Чупрунов, которого взяли под стражу за несанкционированную съёмку на улице. Активисты доставлены в отделения полиции, на Самойлова заведено дело об административном правонарушении.
Сегодня утром полиция задержала нескольких активистов «Открытой России», которые собирались принять участие в согласованном шествии по Невскому проспекту «Свободному Петербургу — свободные выборы!», — цитирует «Интерфакс» представителя пресс-службы организации.
В агентстве отмечают, что не располагают официальным подтверждением информации со стороны представителей полиции.
Ранее News.ru писал о заведении уголовного дела на экс-координатора «Открытой России» из Краснодара Яну Антонову. Её подозревают в участии в так называемой нежелательной организации.
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