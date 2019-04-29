Суд приговорил к пяти годам колонии отца полковника МВД Д. Захарченко

Мещанский районный суд столицы 29 апреля 2019 г. признал виновным отца бывшего заместителя начальника антикоррупционного управления МВД РФ Дмитрия Захарченко Виктора Захарченко и назначил ему наказание в виде пяти лет колонии общего режима, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.

«Назначить В. Захарченко наказание в виде пяти лет колонии общего режима», — огласила решение судья Оксана Горюнова.

В ходе прений сторон прокурор просила суд приговорить В. Захарченко к пяти годам колонии общего режима, а для его пособника — бывшего главы «МИА-Банка», советника председателя правления «ББР-Банка» Владимира Корьевкина — гособвинитель запросила шесть лет колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания прокурор попросила назначить каждому из подсудимых штраф в размере 500 тыс. руб. Кроме того, представителем «МИА-Банка» был заявлен иск подсудимым о возмещении репутационного ущерба на сумму 12,3 млн руб.

В. Захарченко арестовали по обвинению в растрате 4,9 млн руб., которые он получил в течение двух лет в виде зарплаты от «МИА-Банка», где фиктивно работал. По версии следствия, В. Корьевкин нанял на должность своего советника В. Захарченко, несмотря на отсутствие у того соответствующего образования. Кроме того, из материалов дела следует, что В. Захарченко не исполнял свои должностные обязанности и отсутствовал на рабочем месте без уважительных причин. Таким образом, В. Корьевкин незаконно выплачивал В. Захарченко зарплату в размере 150 тыс. руб. и премии, чем причинил банку ущерб.

После ухода В. Корьевкина из банка его место занял Сергей Гриб, который продолжил выплачивать В. Захарченко зарплату за фиктивную работу. С. Гриб объявлен в международный розыск и арестован заочно с санкции Басманного районного суда столицы.

Бывшего заместителя начальника антикоррупционного управления МВД Д. Захарченко арестовали в сентябре 2016 г. Его обвиняют во взяточничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании правосудию.