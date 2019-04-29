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Ландшафтный парк «Остров Мечты» займет 44 гектара 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Эксклюзив «Вечерней Москвы».
В понедельник, 29 апреля, инвестор представил проекты ландшафтного парка «Остров Мечты». «ВМ» первой рассказывает о концепции и презентует проект целиком.
«Остров Мечты» — это первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений мирового уровня, строящийся в Москве, в Нагатинской пойме. Это ключевой градостроительный проект, который нацелен на улучшение качества городской среды, повышение инвестиционной привлекательности российской столицы и создание новых рабочих мест.
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