Ландшафтный парк «Остров Мечты» займет 44 гектара

Эксклюзив «Вечерней Москвы».

В понедельник, 29 апреля, инвестор представил проекты ландшафтного парка «Остров Мечты». «ВМ» первой рассказывает о концепции и презентует проект целиком.

«Остров Мечты» — это первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений мирового уровня, строящийся в Москве, в Нагатинской пойме. Это ключевой градостроительный проект, который нацелен на улучшение качества городской среды, повышение инвестиционной привлекательности российской столицы и создание новых рабочих мест.