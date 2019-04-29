В России спустя восемь лет вновь открылись вытрезвители

России спустя 8 лет открываются вытрезвители, в которых посетители будут чувствовать себя в безопасности.

Удивительные цифры опубликовал Минздрав России . По данным ведомства, россияне стали меньше пить. Потребление алкоголя за последние восемь лет снизилось с 18 до 9 литров на душу населения.

Для тех же, кто по-прежнему любит иногда злоупотребить — в Думу внесен проект закона, о расширении прав полицейских по доставке загулявших граждан — в вытрезвители. Эти хорошо знакомые многим советским гражданам учреждения с недавнего времени вновь стали открываться по всей стране.

Только теперь это не холодное, казенное заведение, а место, которому пьяницы и дебоширы, после реабилитации, пишут благодарности за теплый прием и понимание.

В Самарском изоляторе светлые комнаты, вид на парк — прямо образцовый хостел. Сразу и не поймешь, что попал в вытрезвитель. «Посетителям» лишь завтраков не хватает, при этом стакан воды всегда подадут.

Пьяный дебошир пытается разбить стекло, в это же время его коллегу по рюмке заботливо укрывают одеялом. Если один буянил — попал за решетку в отделение, другой — мирно сдался полиции — его привезли в вытрезвитель.

В 2011 в России закрыли все вытрезвители, так как было слишком много жалоб. Но спустя 8 лет они возвращаются — дома трезвости открывают в регионах.

В рюмочных едва найдешь свободное место, если вернуться в Советский Союз, то можно представить, что происходило рядом с кафе, где наливают. Милиция патрулировала все общественные места — бани, заводы, рестораны.

Попасть сюда в советское время — все равно что получить черную метку: выговор на работе, лишение премии. По словам руководителя федерального проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева, вытрезвители были как тюрьмы, где унижали, штрафовали, грабили, били и там был холодный душ. В пивных вспоминают тех, кто умирал в казенных стенах — зачастую просто из-за недосмотра.

Раньше вытрезвители входили в структуру МВД . Теперь они работают на базе наркологических и социальных центров. В новых же люди в безопасности, а буйных усмиряет охрана.

В советские годы пьяные «гости» платили за приют — 10% от зарплаты, сейчас отрезвляют бесплатно. Финансирование — за счет регионального бюджета, однако депутаты выступили против.

Совете Федерации готовят законопроект, который позволит брать деньги с постояльцев — на основе муниципально-частного партнерства.

В Татарстане работает 9 вытрезвителей. На каждое из бюджета республики выделяют 4 миллиона рублей в год. По всему периметру — камеры видеонаблюдения. Однако о прошлом почти ничего не напоминает.

Перед выходом из дверей вытрезвителя посетители задерживаются — пишут слова благодарности.

Открывать вытрезвитель или нет — такой выбор остается за каждым городом. Вытрезвители есть не везде — потому депутаты работают над системным подходом, так как никакое ведомство не возьмет их на постоянный контроль. По словам сенаторов, пока что ни МВД, ни Министерство здравоохранения возрождать вытрезвители в каждой точке России не готовы.