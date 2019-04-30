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Лидер непризнанного Косова разочарован берлинским саммитом 

ТАСС + ещё 11 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
БЕЛГРАД, 30 апреля. /ТАСС/. Прошедшая в Берлине встреча по Косову и Метохии при посредничестве лидеров Германии и Франции была очень тяжелой и не принесла результатов. Об этом заявил в понедельник журналистам в Берлине лидер непризнанного Косова Хашим Тачи.
"Встреча была исключительно тяжелой и завершилась без конкретных результатов", — заявил Тачи и отметил, что все участники встречи подчеркнули необходимость преодоления замороженного конфликта в Косове. «Единственным вариантом является диалог», — цитирует Тачи Gazeta Express.
Лидер самопровозглашенной республики также заявил о своем разочаровании по вопросу визовой либерализации. По его мнению, Приштина выполнила все необходимые для этого условия, однако свободного въезда в страны ЕС жители Косова так и не получили.
Вопреки готовности вести диалог 7 марта текущего года парламент непризнанного Косова принял большинством голосов закон, закладывающий основу для переговорной платформы с Белградом по вопросу об урегулировании косовского конфликта. Принятый документ оговаривает отказ косовских властей от обмена территориями с Сербией, предусматривает безусловное признание Белградом Приштины, а также предполагает создание уголовного трибунала в отношении сербов за преступления против албанцев. В Белграде назвали такую платформу «антипереговорной».
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Другое , cанкции , ЕС , ИТАР-ТАСС , Германия , Франция
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