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Скандальный финал шоу «Голос. Дети» показал самый низкий рейтинг в истории 

Lenta.ru + ещё 30 11 часов назад
Фото: Lenta.ru
Финал шестого сезона телеконкурса «Голос. Дети» оказался самым низкорейтинговым в истории телепередачи. Об этом со ссылкой на данные Mediascope сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Рейтинговый показатель выпуска составил 4,6 процента — это 3,2 миллиона человек. Аудитория финала четвертого сезона была выше на полмиллиона человек, пятого сезона — на 600 тысяч. Их рейтинги существенно превысили пять процентов. Первые три сезона были еще более популярны среди россиян.
Сообщается, что весь шестой сезон шоу в целом продемонстрировал самый низкий рейтинг. Наибольший интерес у зрителей вызывал первый сезон, транслировавшийся в 2014 году.
Финал шоу «Голос. Дети» состоялся 26 апреля. В результате голосования в конкурсе победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Многие зрители оказались недовольны распределением призовых мест и назвали победу Абрамовой подлогом.
Позднее многие звезды российской эстрады выступили в защиту другого конкурсанта Ержана Максима, занявшего второе место. Ведущий «Голос. Дети» Дмитрий Нагиев предположил, что результаты голосования могут быть аннулированы. На Первом канале признали, что голосование действительно было «аномальным». К уточнению его обстоятельств телеканал привлек компанию Group-IB, занимающейся расследованиями киберпреступлений.
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Комментарии
Другое , Григорий Березкин , Дмитрий Нагиев
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