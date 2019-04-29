Скандальный финал шоу «Голос. Дети» показал самый низкий рейтинг в истории

Финал шестого сезона телеконкурса «Голос. Дети» оказался самым низкорейтинговым в истории телепередачи. Об этом со ссылкой на данные Mediascope сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Рейтинговый показатель выпуска составил 4,6 процента — это 3,2 миллиона человек. Аудитория финала четвертого сезона была выше на полмиллиона человек, пятого сезона — на 600 тысяч. Их рейтинги существенно превысили пять процентов. Первые три сезона были еще более популярны среди россиян.

Сообщается, что весь шестой сезон шоу в целом продемонстрировал самый низкий рейтинг. Наибольший интерес у зрителей вызывал первый сезон, транслировавшийся в 2014 году.

Финал шоу «Голос. Дети» состоялся 26 апреля. В результате голосования в конкурсе победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Многие зрители оказались недовольны распределением призовых мест и назвали победу Абрамовой подлогом.