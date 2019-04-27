Путин назвал последствия прекращения Киевом транзита российского газа

На пресс-конференции по итогам визита в Пекин президент России Владимир Путин рассказал о вопросах экономического характера, которые актуальны для России Украины . Один из главных — будет ли подписан договор на транзит газа.

Президент рассказал, какие последствия для Киева будут, если этого не произойдет.

Отвечая на вопрос о перспективах переговоров с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским , российский лидер вероятность такой встречи не исключил. Среди стоящих на повестке — вопрос о транзите. Напомним, что соответствующий договор "Газпрома" с "Нафтогазом Украины" истекает в нынешнем году.

Газоснабжение Украины полностью зависит от транзита российского газа через нее, подчеркнул Владимир Путин, говоря о последствиях "неподписания". Украина в случае потери транзита газа из РФ не сможет организовать и его виртуальный реверс, отметил он. И это при том, что прямые поставки и вовсе обошлись бы Киеву вдвое дешевле. Ведь Украина раза в два получает дороже газ, чем могла бы получать, напомнил Путин.

— А если транзита не будет? — продолжил президент РФ. — Вы понимаете, что тогда не будет реверса. Ведь реверс — он же виртуальный.

Путин пояснил, что газ Киевом берется по трубе "в обычном режиме", однако затем "по бумагам пишется, что это реверс".

— Это такой серьезный вопрос, они валяют дурака, занимаются какими-то политическими дрязгами, — обрисовал российский лидер линию поведения киевских властей. — Вместо того, чтобы подумать о рядовом гражданине Украины, который живет текущими заботами и вынужден платить непомерную цену за все эти политические фокусы.

В результате действий официального Киева за прошедшие годы на 1400% выросли тарифы на тепло в стране, на электроэнергию — около 1000%.

— Реальный уровень жизни падает катастрофически. Как это можно не учитывать? Можно плюнуть на это? — сказал президент РФ.