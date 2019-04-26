Эксперт прокомментировал призывы Климкина к новым санкциям против России

"Тут, я считаю, мы должны думать про секторальные и экономические санкции. Мы начали это обсуждать", — заявил Климкин.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины получить российское гражданство в упрощенном порядке. Решение было принято с целью "защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права". Президент Украины Петр Порошенко в ответ призвал усилить санкции против РФ в связи с выдачей российских паспортов в Донбассе.

В эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал заявление Климкина.

"Климкин, хотя и занимает пост министра иностранных дел Украины, зачастую себя ведет ангажировано. Как министр он бы должен быть более сбалансированным в оценках, а он радикально высказывается. Он считает, что вопрос санкций якобы уже предрешен, несмотря на то, что российские действия не выходят за ту практику, которую мы видим на Украине, когда украинских граждан наделяют паспортами и со стороны Венгрии, и со стороны Румынии, и особенно со стороны Польши. Но против них вопрос о санкциях даже не ставится. Получается, что любое действие со стороны России рассматривается с точки зрения возможности введения санкций. Но Климкин — из команды Порошенко, который уходит. В целом эта команда сейчас предпринимает шаги, чтобы создать как можно больше трудностей будущему политическому руководству Украины в отношениях с Россией. Думаю, что именно в этом русле и действует Климкин", — сказал Владимир Оленченко.