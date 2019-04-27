От Пелагеи требуют ответов после победы дочери Алсу на «Голосе»

Пользователи соцсетей требуют ответов от певицы Пелагии в инстаграме после победы дочери Алсу на "Голосе".

Как отмечается, многие встретили эту новость с гневом.

"Раньше не было такого разочарования никогда. Сейчас как-то отвратно себя чувствуешь после такого", — написал неизвестный в инстаграме певицы.

Также некоторые призвали Пелагею прокомментировать разразившийся скандал на шоу.

"Полюшка, как прямой участник события прокомментируй. Хотя полное молчание в данный момент наставников тоже красноречиво", — отметил один из пользователей соцсети.

Ранее Максим Галкин рассказал, кто должен был победить в финале на шоу "Голос. Дети".

"Газета.Ru" вела онлайн-трансляцию финала.