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От Пелагеи требуют ответов после победы дочери Алсу на «Голосе» 

Газета.Ru + ещё 5 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
Пользователи соцсетей требуют ответов от певицы Пелагии в инстаграме после победы дочери Алсу на "Голосе".
Как отмечается, многие встретили эту новость с гневом.
"Раньше не было такого разочарования никогда. Сейчас как-то отвратно себя чувствуешь после такого", — написал неизвестный в инстаграме певицы.
Также некоторые призвали Пелагею прокомментировать разразившийся скандал на шоу.
"Полюшка, как прямой участник события прокомментируй. Хотя полное молчание в данный момент наставников тоже красноречиво", — отметил один из пользователей соцсети.
Ранее Максим Галкин рассказал, кто должен был победить в финале на шоу "Голос. Дети".
"Газета.Ru" вела онлайн-трансляцию финала.
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Другое , Максим Галкин , Газета.Ru
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