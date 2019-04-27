Трамп допустил заключение торгового соглашения с Японией до конца мая

Президент США Дональд Трамп не исключает, что торговое соглашение с Японией будет подписано к моменту его визита в эту страну в мае.

Ранее в пресс-службе Белого дома сообщили, что Трамп совершит государственный визит в Японию 25-28 мая.

"Я думаю, это (заключение соглашения — ред.) может произойти быстро. Я думаю, это может пройти довольно быстро. Может быть, когда я там буду (в Японии — ред.). Может, подпишем там. Но все идет очень хорошо, и посмотрим, что получится", — заявил Трамп в пятницу на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Белом доме.

В ходе открытой части встречи лидеры двух стран вкратце обменялись оценками текущих торгово-экономических отношений, некоторые из которых диаметрально отличались.

Так, Трамп заявил, что Япония облагает пошлинами американскую сельхозпродукцию, а США в свою очередь не облагают пошлинами японские автомобили. На это Абэ заметил, что США облагают японские машины пошлинами в размере 2,5%.

Тогда Трамп заявил, что японские автомобильные компании развивают свою деятельность в США в масштабах, "которые мы не видели многие десятилетия". Он добавил, что ценит это, но власти США хотят "сбалансировать излишки", которые есть у этих компаний в США многие годы.