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Газманова попросили удалиться из Сбербанка 

Russianshowbiz.info 26 апреля 2019
Фото: Russianshowbiz.info
В социальной сети Инстаграм Родион Газманов время от времени публикует переписку со своими фанатами.
В очередном посте Родион показал снимок переписки с неким Дмитрием Семеновым, который обратился к певцу со странной просьбой: «Здравствуйте, Родион. А вы не могли бы удалить своё фото из заставки на сбербанк онлайн?». Газманов, посмеявшись над вопросом, коротко ответил: «Нет».
Фанаты принялись соревноваться в остроумии: «А что, платежи не проходят что ли? 🤣»; «Бессовестный какой! Фото удалять не хочет. Просит ведь человек»; «Родион теперь во всех личных кабинетах Сбербанконлайн страны😂».
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Публикация от Rodion Gazmanov (@rodder13)
26 Апр 2019 в 12:05 PDT
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