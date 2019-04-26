Газманова попросили удалиться из Сбербанка

В социальной сети Инстаграм Родион Газманов время от времени публикует переписку со своими фанатами.

В очередном посте Родион показал снимок переписки с неким Дмитрием Семеновым , который обратился к певцу со странной просьбой: «Здравствуйте, Родион. А вы не могли бы удалить своё фото из заставки на сбербанк онлайн?». Газманов, посмеявшись над вопросом, коротко ответил: «Нет».

Фанаты принялись соревноваться в остроумии: «А что, платежи не проходят что ли? 🤣»; «Бессовестный какой! Фото удалять не хочет. Просит ведь человек»; «Родион теперь во всех личных кабинетах Сбербанконлайн страны😂».

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Публикация от Rodion Gazmanov (@rodder13)

26 Апр 2019 в 12:05 PDT