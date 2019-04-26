В Якутии началось строительство судоверфи для модернизации арктического пароходства

Проект, который рассчитан на 2019-2021 годы, позволит обновить устаревший флот Ленского объединенного речного пароходства, обеспечивающего завоз грузов в арктические районы Якутии. По данным компании, средний возраст ее судов составляет 35 лет.

"В 2021 году мы планируем закончить стройку и получить самую современную судоверфь, которая будет работать в кооперации с другими судостроительными предприятиями из России для производства широкой номенклатуры судов: и для перевозки грузов, и для перевозки углеводородов. Конечно мы рассчитываем на то, что сделаем качественные современные туристические суда для того, чтобы в [Ленском] бассейне мы получали полный комплекс услуг", — сказал Мантуров.

В свою очередь Николаев выразил уверенность в том, что создание судоверфи является спасением для судоходства республики. «Уверен, что с поставленными задачами справимся. В 2022 году первое судно, построенное на судоверфи, должно быть спущено на воду», — сказал Николаев.

Ранее сообщалось, что реализация проекта позволит строить около десяти речных судов, модернизировать еще шесть судов, а также утилизировать не мене двух судов в год. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в конце 2021 года. Ожидается, что Якутия получит на строительство судоверфи около 4,2 млрд рублей из федерального бюджета. Кроме этого, власти региона планируют расширить границы территории опережающего развития «Индустриальный парк „Кангалассы“ на акционерное общество „Жатайская судоверфь“.

Ленское объединенное речное пароходство (в собственности правительства Якутии) выполняет пассажирские и грузовые перевозки на внутренних речных и морских путях. На балансе пароходства более 350 грузовых, буксирных, пассажирских и вспомогательных судов общей грузоподъемностью 450 тыс. тонн. Жатайский судоремонтно-судостроительный завод был построен в 1943 году.