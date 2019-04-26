Варум рассказала о больших проблемах с дочерью Агутина

Дочь Варум и Агутина выросла в США с бабушкой и дедушкой, и, в конце концов «познакомившись» с родителями, она показала характер. «Пришлось быть цербером. Причем боролась одна, потому что из Лени Лиза тоже умела свить веревочку», — цитирует интервью Варум «Каравану историй» портал «Дни.ру».

Однако Варум очень боялась, что дочь уйдет из дома, как когда-то она сама. «Но выбора не было. Все вокруг белые и пушистые, не возьмись я за кнут, бог знает, чем это закончится. Как такое допустить?» — вспоминает певица, добавляя, что давала дочери выбор — идти в школу или идти зарабатывать самостоятельно.

В возрасте 15 лет Варум дала дочери полную свободу действий, а в 16 лет Лиза влюбилась и стала жить со своим парнем. «Рано, но как запретить? Это же искалечить психику. Я понимала, что включить заново цербера — значит превратиться во врага. Доверилась дочери», — говорит Анжелика Варум, утверждая, что не ошиблась — сейчас она дружит с дочерью.

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