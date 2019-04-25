Появилась «банкнота» номиналом в ноль рублей

«Купюры» будут делать под заказ с разными изображениями. Как говорят эксперты, незамысловатая «сувенирная» идея может сделать основателей проекта миллиардерами, потому что подобный формат очень популярен на Западе, но в России им до сих пор никто серьезно не занимался. Корреспондент «РГ» увидел пилотные образцы и узнал, что будет изображено на первых «банкнотах».

Бумажка по размеру соответствует 100-рублевой купюре, есть несколько степеней защиты. Например, полоски, которые создают тон, — на самом деле микроскопическая повторяющаяся надпись «ноль рублей». Номинал выполнен с рельефным оттиском, который ощущаешь при поглаживании.

На тестовой «банкноте» изображен знаменитый Ростовский академический театр драмы имени Горького, построенный советскими конструктивистами в форме трактора. Рядом с глянцевым изображением есть QR-код. Если навести на него смартфон, на экране появится 3D-модель уникального здания. Ее можно покрутить, приблизить или отдалить. Рядом с изображением всплывает ссылка на сайт театра и афиша на ближайшие месяцы.

— «Банкноты» могут успешно заменить надоевшие всем флайеры или листовки. Театр может сделать из них оригинальные билеты или, например, дарить их как сувениры. Как показали наши исследования, люди их не выбрасывают. Наоборот, они хотят показывать ее друзьям и знакомым, — говорит один из основателей проекта Александр Сивожелезов. — Такие «банкноты» интересны практически любому бизнесу. Ссылка в QR-коде может вести на официальный сайт компании, новое меню ресторана или, например, на закрытую эксклюзивную страничку с распродажами. Заинтересованные клиенты будут периодически сканировать бумажку и проверять наличие бонусов.

Предприниматели получили разъяснения Центробанка РФ , Гознака и других профильных организаций о том, что выпуск таких «купюр» не требует каких-либо разрешений с их стороны. Заместитель директора юридического департамента Банка России А. Алаев в письме пояснил, что выдача официальных разрешений на выпуск сувенирной продукции, включающей или имитирующей официальные символы и отличительные знаки (флаги, гербы, ордена и т.п.), не относится к компетенции Банка России. По сути, эти «пустышки» — обычный, хотя и высокотехнологичный, сувенир.

Предприниматели не скрывают, что позаимствовали идею в Европе — там «нулевые» сувенирные деньги успешно используют многие туристические объекты. Сейчас ребята получают патент на товарный знак, чтобы такой купон не могли использовать другие компании.

Тем временем

В Петербурге задержан мошенник, который подменял пенсионерам настоящие деньги на билеты «банка приколов». По версии следствия, мужчина подкарауливал у отделения банка или почты пожилых людей и просил поменять несколько банкнот более мелкого достоинства на пятитысячную купюру. Однако вдруг оказывалось, что денег у него недостаточно, и мошенник с извинениями возвращал пенсионерам деньги. Только уже не настоящую пятитысячную, а фальшивку. Жертвами стали петербуржцы в возрасте от 68 до 81 года. Задержать подозреваемого удалось.

"По всем указанным фактам возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ «мошенничество», — добавили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. — Подозреваемый заключен под стражу.

Право

Изготовление неких эрзац-банкнот проходит по тонкой грани между изготовлением сувениров и Уголовным кодексом. К преступлению относится изготовление, сбыт, хранение и транспортировка поддельных денег.

Любой юрист скажет — состав преступления по статье 186 УК будет вне зависимости от того, попала поддельная купюра в денежное обращение или нет. Если в результате производства получается денежный знак, который сложно отличить от оригинала без специального оборудования или знаний, то налицо фальшивомонетничество. К мошенничеству относится валютное преступление. То есть если ненастоящая банкнота имеет явные признаки подделки — неправильное название, несуществующий номинал, другие надписи — и с помощью этих бумажек пытаются обмануть людей, то это уголовная статья о мошенничестве.

Часто стали встречаться обманы с так называемыми «билетами банка приколов». Но за это наказать почти невозможно. Если на билете есть специальные маркировки, указывающие на его неплатежеспособность, значит, под статью «Изготовление или сбыт поддельных денег» человек, пытающийся им расплатиться, не подпадает. Он идет по другой статье — «Мошенничество». Но если сумма ущерба пострадавшей стороны составляет менее 2500 рублей, в возбуждении уголовного дела будет отказано. Если подобный сувенир не пытаются выдать за деньги и обмануть человека, то никакого криминала в этом нет.