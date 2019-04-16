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На Украине посмеялись над пожаром в Нотр-Дам-де-Пари 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 17 6 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Посол Франции в Киеве Изабель Дюмонт пожаловалась главе МИД Украины Павлу Климкину на шутку украинского телеведущего Тараса Березовца.
Как заявил Березовец в Twitter, французскому лидеру Эммануэлю Макрону «очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь собор Парижской Богоматери». По словам Березовца, «мог бы и Елисейский дворец полыхнуть», передает РИА «Новости».
«Как вам не стыдно!? Позор», — написала в ответ Дюмонт, причем отметила в записи аккаунты Климкина и МИД Украины.
Климкин поспешил заверить, что Киев выражает поддержку Парижу: «Собор является символом Франции и нашей европейской культуры. От всего сердца с нашими парижскими друзьями».
Напомним, в Нотр-Дам-де-Пари произошел пожар, собор серьезно пострадал от огня, были опасения, что ему грозит полное разрушение.
Напомним, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский встретился с французским лидером Эммануэлем Макроном.
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Комментарии
Другое , В мире , Пожары , Украина , Павел Климкин , Владимир Зеленский , МИД , РИА Новости , Франция
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