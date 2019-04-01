Весенняя призывная кампания стартует в России

МОСКВА , 1 апреля. /ТАСС/. Более 130 тысяч человек пополнят ряды российской армии в ходе весеннего призыва, начавшегося 1 апреля.

Президент Владимир Путин ранее подписал указ о весеннем призыве, который завершится 15 июля. Согласно информации на сайте Кремля, всего в Вооруженные силы придут 135 тысяч новобранцев.

Весенний призыв 2018 года пополнил российскую армию 128 тысячами человек. Осенью прошлого года призваны были 132,5 тысячи.

Он уточнил, что сегодня действует новая система комплектования Вооруженных сил. С 2012 года число контрактников возросло более чем в два раза и в настоящее время составляет 393,8 тысячи человек.

Генерал отметил, что молодые люди сейчас идут на срочную службу с желанием, число уклонившихся от призыва за последние пять лет сократилось с 6157 человек (осень 2014 года) до 1613 (осень 2018 года).

Научные и спортивные роты

Бурдинский также сообщил, что количество научных рот, работающих в военном технополисе «Эра», увеличится в июне до пяти. Он напомнил, что в ходе осеннего призыва 2018 года 295 военнослужащих были направлены на комплектование 16 научных рот, в том числе научных рот военного инновационного технополиса «Эра». Еще 109 призывников были направлены для прохождения службы в четыре научно— производственные роты, две из которых комплектовались впервые (в интересах АО " ПО «Севмаш» в Северодвинске и " Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» в Калининграде).

По словам Бурдинского, в четыре спортивные роты в рамках осеннего призыва 2018 года было направлено 198 военнослужащих из числа кандидатов в сборные команды России по олимпийским видам спорта. В этом году планируется сформировать еще одну спортивную роту. Генерал-лейтенант уточнил, что с момента существования спортивных рот на соревнованиях различного уровня было завоевано 397 медалей, из них подавляющее большинство (162 медали) — высшей пробы.

Психологическая составляющая

В Вооруженных силах РФ создана многоуровневая система профессионального психологического отбора призывников и военнослужащих. Эта система начинается в военкоматах муниципальных образований при первоначальной постановке граждан на воинский учет, затем при призыве на службу, а также при поступлении в военные образовательные организации, пояснил Бурдинский. Перед отправкой к местам прохождения службы призывники проходят психологическое собеседование на сборных пунктах субъектов РФ. По прибытии в воинские части они вновь проходят психологическое обследование на пунктах приема пополнения.

В дальнейшем в войсках проводится профессиональное психологическое сопровождение прохождения военной службы.

Генерал сообщил, что в 2018 году была завершена проверка новых психодиагностических методик. В отличие от методик, применяемых в армиях других государств, отечественные разработки позволяют выносить заключение о профессиональной психологической пригодности не только с учетом имеющихся профессионально важных качеств, но и личностных особенностей призывников.