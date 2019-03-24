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НАТО заявил о пользе для России учений в Грузии 

News.ru 1 час назад
Возглавляющий командование сухопутных войск НАТО, генерал-лейтенант армии США Джон Томпсон заявил, что учения, которые альянс проводит в Грузии будут полезны и для России. В них участвуют военнослужащих 24 стран.
«Эти учения направлены на предотвращение кризисов, что должно входить и в интересы северного соседа Грузии. Это и для них принесёт пользу», — сказал он в интервью «Общественному вещателю» Грузии.
Ранее News.ru писал, что министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен считает, что вооружённый конфликт его страны с РФ становится реальностью. Он также напомнил о многочисленных сбоях в работе GPS во время учений НАТО, в которых власти Финляндии в ноябре 2018 года обвинили Россию.
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Другое , Армия , Ближний Восток , Войска , Кавказ , Политика , Джон Томпсон , НАТО , Грузия , США
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