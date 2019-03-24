НАТО заявил о пользе для России учений в Грузии

«Эти учения направлены на предотвращение кризисов, что должно входить и в интересы северного соседа Грузии. Это и для них принесёт пользу», — сказал он в интервью «Общественному вещателю» Грузии.

Ранее News.ru писал, что министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен считает, что вооружённый конфликт его страны с РФ становится реальностью. Он также напомнил о многочисленных сбоях в работе GPS во время учений НАТО, в которых власти Финляндии в ноябре 2018 года обвинили Россию.